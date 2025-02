Taxele „Trump” ar lovi puternic la Iași. Firmele din județ livrează peste Ocean tot mai multă marfă: Exporturi record în 2024

Iașul are mare succes pe piața americană: firmele din județul nostru reușesc să trimită an de an mai multe mărfuri decât aduc de acolo. Creșterea exporturilor Iașului către SUA demonstrează capacitatea companiilor ieșene de a concura pe una dintre cele mai mari piețe din lume. Dar și eventuale taxe pe care SUA le-ar impune UE ar avea repercusiuni importante și aici.