Taylor Swift a anunţat că îl sprijină pe Joe Biden la alegerile prezidenţiale din Statele Unite

Artista pop-country, care are zeci de milioane de admiratori pe reţelele de socializare, lăsase deja să se înţeleagă că doreşte să îşi exprime sprijinul faţă de candidatul Partidului Democrat la alegerile prezidenţiale din 3 noiembrie. Însă ea nu făcuse până miercuri un anunţ oficial în acest sens.

Este pentru prima dată când Taylor Swift îşi exprimă sprijinul într-o manieră publică faţă de un politician care candidează la preşedinţia americană.

"Voi fi mândră să votez pentru Joe Biden şi Kamala Harris", a declarat ea pentru revista V, care a publicat online un fragment din următoarea sa ediţie.

"Sub conducerea lor, sunt convinsă că America are o şansă să înceapă procesul de vindecare, de care are atât de multă nevoie", a continuat Taylor Swift în acelaşi interviu.

"Schimbarea de care avem cea mai mare nevoie este aceea de a ne alege un preşedinte care să recunoască faptul că persoanele de culoare merită să se simtă în siguranţă şi reprezentate, faptul că femeile merită dreptul de a decide ce să facă cu corpul lor şi faptul că minoritatea LGBT (lesbiene, gay, bisexuali şi transgen) merită să fie recunoscută şi integrată. Toată lumea merită un guvern care să ia în serios riscurile sanitare mondiale şi să ofere prioritate vieţii poporului său", a mai spus artista.

Taylor Swift, în vârstă de 30 de ani, a publicat apoi pe Twitter o fotografie cu coperta revistei V, care prezintă chipul artistei însoţit de verbul "Votaţi!", urmată de o fotografie în care vedeta pop apare ţinând în mâini o farfurie supradimensionată cu biscuiţi decoraţi cu mesajul "Biden, Harris, 2020".

Taylor Swift a refuzat multă vreme să discute teme politice în mass-media şi a devenit o artistă apreciată de conservatori.

Artista, care are în palmares 10 premii Grammy, a adoptat în cele din urmă o poziţie publică în octombrie 2018, când a anunţat că îi susţine pe doi candidaţi ai Partidului Democrat la alegerile din Tennessee, un stat controlat de politicienii conservatori şi în care cântăreaţa a locuit multă vreme.

În mai 2020, Taylor Swift i-a îndemnat pe americani să voteze împotriva lui Donald Trump, declarându-se indignată de cuvintele rostite de preşedintele american despre revoltele izbucnite după moartea afro-americanului George Floyd.

După acea declaraţie, artista pop a fost aspru criticată, mai ales de preşedintele republican al Statelor Unite.AGERPRES