Taylor Swift a detronat-o pe Whitney Houston şi a devenit artista cu cele mai multe săptămâni în fruntea Billboard 200

Albumul „Folklore” al lui Swift a înregistrat şapte săptămâni petrecute neconsecutiv pe prima poziţie în Billboard 200, astfel că numărul total de săptămâni în care cântăreaţa s-a plasat în fruntea listei a ajuns la 47, cu una mai mult decât totalul lui Whitney Houston.

„Folklore” a fost vândut în SUA în 87.000 de unităţi, în a noua săptămână de la lansare, potrivit Nielsen Music/MRC Data. Acesta este al şaptelea album al lui Swift care s-a clasat pe primul loc în top, iar a şaptea săptămână în fruntea Billboard 200 i-a adus titlul de cântăreaţa cu cele mai multe săptămâni petrecute pe primul loc în istoria de 64 de ani a clasamentului.

Whitney Houston, care deţinea titlul din 1987, a petrecut în total 46 de săptămâni, cu patru albume: discul omonim de debut (14 săptămâni, în 1986), „Whitney” (11 săptămâni, în 1987), coloana sonoră a filmului „The Bodyguard” (20 de săptămâni, în 1992 - 1993) şi „I Look to You” (o săptămână, în 2009). După Swift şi Houston, se află Adele, cu un total de 34 de săptămâni înregistrate de albumele „21” (24 de săptămâni, în 2011 - 2012) şi „25” (10 săptămâni, în 2015 - 2016).

Între toţi artiştii, The Beatles a petrecut cele mai multe săptămâni în fruntea listei - 132 - cu 19 albume, iar între cântăreţi, Elvis Presley deţine titlul, cu 67 de săptămâni. Listă generală este completată de Garth Brooks (52 de săptămâni), Michael Jackson (51), Taylor Swift (47), Whitney Houston (46), The Kingston Trio (46), Elton John (39), Fleetwood Mac (38), The Rolling Stones (38), Harry Belafonte (37), The Monkees (37), Prince (35), Adele (34), Eminem (34), Eagles (30) şi Mariah Carey (30).

„Folklore” este şi albumul care a petrecut cele mai multe săptămâni pe primul loc după „Views” al lui Drake, care a condus lista pentru 13 săptămâni, neconsecutiv, în 2016. Locul secund în actualul top a fost ocupat de „Shoot for the Stars Aim for the Moon” al lui Pop Smoke, în staţionare, cu 75.000 de unităţi vândute în a 12-a săptămână de la lansare. YoungBoy Never Broke Again şi „Top” au coborât două poziţii, până pe trei, după ce albumul a fost vândut în 63.000 de unităţi în a doua săptămână de la debut.

Alicia Keys a obţinut a opta prezenţă în top 10 cu cel mai recent disc, „Alicia”, care a debutat pe locul al patrulea, cu 62.000 de unităţi vândute. Acesta este primul ei album de la „Here” (2016). Toate cele şapte albume de studio ale cântăreţei şi compozitoarei americane au ajuns între primele patru clasate în Billboard 200. În 2005, discul live „Unplugged” a ocupat prima poziţie. Juice WRLD şi „Legends Never Die” au coborât două locuri, până pe cinci, cu 51.000 de unităţi vândute în a 11-a săptămână.

Clasamentul Billboard 200 este completat de Moneybagg Yo & Blac Youngsta şi „Code Red”, Keith Urban şi „The Speed of Now”, înregistrarea „Hamilton: An American Musical”, Lil Baby şi „My Turn”, şi de Lil Tecca şi „Virgo World”. Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multimetric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album; accesările audio şi video on-demand).