Taylor Swift va lansa vineri al optulea album de studio

Ea a compus cele 17 piese incluse pe „Folklore” în timpul perioadei de izolare şi a colaborat cu Aaron Dessner de la The National, Bon Iver, William Bowery şi Jack Antonoff. Joi seară, ea va lansa videoclipul piesei „Cardigan”, pe care l-a regizat. Cântăreaţa a precizat că filmările au avut loc respectându-se toate măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus.

Dessner este co-autor şi producător pentru 11 dintre piesele noi, rol pe care Antonoff l-a avut la ultimele trei albume ale lui Swift. Cântăreaţa nu a elaborat cu privire la rolul lui Antonoff în cazul acestui disc, însă a spus că el este acum „practic, parte din familia muzicală”.

Bob Iver este co-autor pentru câteva piese şi cântă pe album, iar Bowery - colaborator nou - este co-autor pentru două piese. Cântăreaţa pop Taylor Swift a fost desemnată de International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) cel mai bine vândut artist al anului 2019, devansând nume ca Ed Sheeran, Billie Eilish şi The Beatles. Născută pe 13 decembrie 1989, Taylor Swift a fost desemnată artista deceniului la American Music Awards 2019 şi are zece premii Grammy în palmares din 35 de nominalizări.