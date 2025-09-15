Te urmărește angajatorul pe calculator? Ce riscă firmele care își „spionează” angajații prin tot felul de aplicații instalate 

Firmele care instalează pe calculatoare aplicații de supraveghere a angajaților fără să respecte legea riscă sancțiuni serioase. ANSPDCP poate aplica avertismente sau amenzi, firmele sunt obligate să oprească imediat monitorizarea ilegală și să-și ajusteze procedurile interne.

În plus, reputația companiilor poate avea de suferit, fără să mai vorbim de posibile procese din partea angajaților.

Aplicații de „spionaj” a angajaților la locul de muncă

Un angajat a sesizat Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) după ce firma la care lucra, o societate de recuperare a creanțelor, a instalat pe laptopul său și al colegilor o aplicație pentru a le monitoriza activitatea.

Aplicația urmărea aproape tot ce făceau angajații: cât timp stăteau pe internet, ce aplicații foloseau, ce documente deschideau sau imprimau, ba chiar și informații personale precum CNP-ul sau seria cărții de identitate, dacă apăreau în titlul documentelor. Pe lângă asta, aplicația genera rapoarte de productivitate și putea verifica prezența angajaților la locul de muncă, chiar dacă aceștia lucrau de acasă.

Angajatorul a arătat că scopul era să verifice respectarea programului și productivitatea, dar ANSPDCP a constatat că metoda era mult prea intruzivă și că angajații nu au fost consultați înainte de instalare.

Ce recomandări are instituția

„Operatorul nu a dovedit în timpul investigației că modalitățile mai puțin intruzive pentru atingerea scopului urmărit de operator, utilizate înainte de implementarea aplicației, au fost ineficiente și nici că a realizat consultarea prealabilă a angajaților, înainte de implementării unei astfel de aplicații”, se menționează în raportul instituției.

Autoritatea a mai precizat că scopul declarat al firmei nu justifică colectarea atât de detaliată a datelor. Ca urmare, ANSPDCP a aplicat companiei o avertizare, arătând că prin astfel de practici „ar putea fi adusă o atingere dreptului la viață privată și la protecția datelor personale ale angajaților vizați”.

