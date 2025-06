Teatru absurd! O companie cu afaceri de milioane de euro a cerut insolvența societății din spatele FreeYa Mind, care vrea să aducă computerul cuantic al IBM la Iași. „O greșeală.”

Elematis Tech SRL, controlată de către Răzvan Gabriel Onofrei, este compania care a depus solicitarea de intrare în insolvență la Tribunalul Iași. Cum procesul era abia la început, documentele ce pot fi consultate de presă nu aveau cum să dezvăluie suma pentru care cele două societăți au ajuns în instanță.

Doar că, vorbind cu cei doi administratori ai societății, „Ziarul de Iași” a aflat că totul pare să fi fost o greșeală inexplicabilă, dusă până în fața judecătorilor.

Un avocat supra-zelos și o lipsă de comunicare

Contactat telefonic de către „Ziarul de Iași”, Cristian Berariu a explicat că a purtat discuții cu firma Elematis Tech fiindcă nu înțelegea de ce i s-a cerut intrarea în insolvență: toate facturile au fost plătite. Publicația noastră a luat legătura și cu cei de la Elematis Tech SRL, iar administratorul Răzvan Onofrei a explicat că a fost vorba de un lanț al slăbiciunilor și al lipsei de comunicare.

În mod concret, totul a pornit de la faptul că Extensive Network SRL avea, într-adevăr, o serie de datorii semnificative față de Elematis Tech, companie specializată în execuția de tablouri electrice de distribuție și automatizări industriale.

„Noi avem o procedură internă și fiindcă Extensive Network nu și-a achitat o serie de facturi față de noi au fost înștiințați de faptul că au aceste datorii. Noi avem un avocat care primește automat informare despre ce firme au datori și trimite aceste înștiințări. Doar că ei și-au achitat datoriile chiar săptămâna trecută și doamna avocat, fără să mă consulte, a făcut o cerere de intrare în insolvență. Am și sunat-o să o întreb de ce, iar dumneaei mi-a spus că a remarcat că în multe situații, după ce sunt depuse aceste cereri, oamenii se sesizează și plătesc. Doar că nu m-a sunat să actualizeze informațiile fiindcă aici nu a fost nevoie. A fost o greșeală, căutăm acum să o îndreptăm, am depus chiar astăzi solicitare la instanță care arată că datoriile au fost achitate”, a declarat Răzvan Onofrei.

Ce presupune proiectul FreeYa Mind

Ideea conceptului FreeYa Mind a fost lansată public în luna martie 2025 printr-un eveniment de amploare, la care au participat nume importante din domeniul afacerilor și cel academic, dar și influenceri importanți. Cu această ocazie s-a anunțat că data finalizării proiectului va fi cel mai probabil finalul anului 2026, atunci când, practic, un nou cartier va răsări în Bucium, în jurul laboratoarelor în care cercetările cuantice se vor face în cloud.

Totuși, au spus atunci reprezentanții IBM, că nu este exclus ca, în viitor, Iașul să găzduiască și fizic un astfel de computer. Pentru a atrage tinerii liceeni și studenți în Buciumul cuantic, inițiatorii proiectului, în care se numără și Cristian Berariu, antreprenor în dezvoltare imobiliară, vor construi cămine studențești cu o capacitate de cazare de până la 3.000 de locuri.

Randările proiectului lasă să se vadă, pe lângă clădirile destinate studiului și a spațiilor moderne de relaxare, structuri ce par a fi blocuri de locuit cu un regim de înălțime mult superior centrului cuantic.

Lansarea campusului cuantic de la Iași, din luna martie, s-a făcut în prezența rectorilor universităților ieșene, precum și a directorului Institutului de Chimie Macromoleculară Petru Poni din Iași. A intervenit, prin Zoom, și Daniel David, ministrul Educației.

Adam Hammond, Quantum Enterprise Business Leader for EMEA, APAC & Japan, a declarat atunci pentru „Ziarul de Iași” că reprezentanții IBM au ales Iașul nu doar pentru calitatea învățământului, ci și pentru modul în care universitățile ieșene au dovedit că pot colabora între ele.

„Nivelul de excelență academică de aici este… nu cunosc foarte bine Bucureștiul, dar ceea ce văd în Iași este unic față de multe locuri pe care le-am vizitat. Ce m-a impresionat cel mai mult este modul în care universitățile de aici colaborează și se sprijină reciproc. Este un lucru extrem de pozitiv”, a precizat Adam Hammond.

Ce bani învârt firmele Elematis Tech și Extensive Network

Elematis Tech SRL a avut la nivelul anului 2024, conform ultimelor date disponibile pe portalul Ministerului Finanțelor Publice, o cifră de afaceri de 97 milioane de lei, a raportat un profit de 2,18 milioane lei și 56 de angajați. Administrator și unic acționar al firmei este Gabriel Răzvan Onofrei. De partea cealaltă, Extensive Network SRL a înregistrat în aceeași perioadă afaceri de 47 milioane de lei, profit de 5,8 milioane de lei și un număr de 33 de angajați. Societatea are ca unic acționar și administrator pe Dumitru Cristian Berariu.

UPDATE: Ulterior publicării textului avocata Camelia Mariniuc a revenit cu următoarele precizări pe care le publicăm integral: „Subsemnata Camelia Mariniuc, în calitate de avocat, vă aduc la cunoștință faptul că am purtat corespondență cu serviciul de contabilitate al societății în vederea recuperării creanțelor pe care societatea Elematis Tech SRL le are de încasat de la diverși debitori. Printre documentele comunicate de servicul de contabilitate se regasea și o listă cu societați pentru care urma să fie introduse cereri de chemare în judecată întrucât ne aflam în prezența unor creanțe certe, lichide și exigibile a căror vechime permitea formularea acestor cereri. Probabil că din eroare, pe această listă se afla și societatea EXTENSIVE NETWORK S.R.L. cu sediul în sat Breazu, comuna Rediu, încăperea nr. 6, nr. cadastral 60202, etaj 1, jud. Iași, identificată prin CUI 30652685, inregistrată la ORC sub nr. J2012001551225, al cărui debit, la momentul transmiterii informațiilor, nu era încasat sau sumele nu erau actualizate în evidențele contabile. Întrucât valoare debitului comunicat depășea valoarea prag prevăzută de legea 85/2014, din proprie inițiativă, am formulat cererea de deschidere a procedurii insolvenței societății EXTENSIVE NETWORK S.R.L., fără a mai cere acordul conducerii societății. În urma discuțiilor purtate în cursul zilei de astăzi, am formulat cerere de renunțare la judecată având în vedere eraoarea materială și eroarea de comunicare cu serviciul de contabilitate. De asemenea, pentru protejarea intereselor celor două societăți am solicitat radierea datelor de pe portalul instanțelor de judecată sau anonimizarea acestora. Cererea de renunțare a fost înregistrată astăzi, 19.06.2025 și urmează a fi procesată de Tribunalul Iași. Regretăm incidentul creat printr-o reoare materială si de comunicare și ne arătăm disponibilitatea de a discuta cu reprezentanții societății EXTENSIVE NETWORK S.R.L. în vederea lămuririi incidentului”

