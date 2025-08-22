Teatru pentru toate vârstele: echipa Ateneului ieșean prezintă la Fălticeni spectacolele „Capra cu trei iezi” și „Steaua fără nume”

Spectacolele „Capra cu trei iezi” și „Steaua fără nume” vor fi prezentate de echipa Ateneului Național din Iași în deschiderea celei de-a XV-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru pentru Tineret „Grigore Vasiliu Birlic”, eveniment organizat anual la Fălticeni. Reprezentațiile vor avea loc luni, 25 august.

Festivalul Internațional de Teatru pentru Tineret „Grigore Vasiliu Birlic” se desfășoară în perioada 25-31 august, la Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic” din Fălticeni. Actorii ieșeni vor urca pe scenă cu două producții teatrale: povestea „Capra cu trei iezi”, adresată publicului tânăr, și drama clasică „Steaua fără nume”, destinată adulților. Accesul este gratuit la cele două spectacole.

„Este o reală bucurie să facem parte din această tradiție culturală remarcabilă. Acceptăm cu entuziasm invitația de a reveni, an de an, la Fălticeni, din dorința sinceră de a rămâne aproape de un public cald, implicat și primitor. Prin prezența noastră constantă, Ateneul Național din Iași își reafirmă misiunea de a susține teatrul de calitate și de a cultiva legături culturale durabile în întreaga țară”, a declarat managerul interimar al Ateneului Național din Iași.

