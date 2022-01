Teatrul Luceafărul: 25.000 de spectatori în an pandemic

„Într-un 2021 al incertitudinilor şi al ajustării în viteză a regulilor epidemiologice, arta teatrului a continuat să se adapteze la un context dominat de sanitar. Cel de-al doilea an al pandemiei a însemnat pentru Teatrul Luceafărul din Iaşi o perioadă în care creativitatea s-a exprimat nu numai în producţiile scenice, dar şi în modalităţile de a le livra publicului”, explică reprezentanţii teatrului ieşean.

În ciuda contextului pandemic, echipa de artişti de la Luceafărul au reuşit să pregătească patru premiere: Albă ca Zăpada, Staţia clovnilor, Hikikomori şi spectacolul lectură În pană de Friedrich Dürrenmatt. La capitolul realizări se numără şi cea de-a 14-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru pentru Publicul Tânăr, care a reunit arta şi tehnologia în peste 100 de evenimente în 20 de locuri din oraş, având invitaţi din 11 ţări.

„Nu a fost un an simplu, lipsa de predictibilitate a reprezentat în continuare principala problemă a ultimelor 12 luni. Fiind o artă vie, teatrul depinde de conexiunea cu privitorii, iar pe această direcţie a trebuit să inventăm formule. 2021 a fost incomparabil mai bun pentru noi decât 2020, reuşind, iată, să fructificăm potenţialul creativ de care dispunem. Am produs spectacole noi pentru toate categoriile de public pe care-l vizăm - preşcolari, şcolari, studenţi, tineri adulţi, am avut o ediţie de mare succes a FITPTI, am aniversat 70 de ani de activitate continuă. Privind retrospectiv, în condiţii de restricţii sanitare cauzate de valurile Covid19, e foarte bine”, precizează Oltiţa Cîntec, directorul artistic.

Pe lângă spectacolele din Iaşi, artiştii de la Luceafărul au realizat şi o serie de deplasări în ţară cu diferite spectacole.