Tehnologii revoluţionare dezvoltate de inginerii ieşeni, folosite pe noul Volkswagen ID.4

După ce specialiştii Continental Iaşi au furnizat componente principale pentru primul model electric ID.3 al VW, în prezent livrează tehnologii esenţiale şi pentru noul VW ID.4, care luna trecută a câştigat premiul «Maşina Mondială a Anului 2021». De altfel, componentele principale furnizate şi pentru primul model electric ID.3 al VW vor fi utilizate şi în alte modele din seria ID, precum succesorul ID.4. Spre exemplu, în Iaşi, peste 100 de ingineri au lucrat la dezvoltarea ICAS (In Car Aplication Server). Include funcţionalităţi precum «Flash over the air», care permite actualizarea software-ului maşinii similar cu actualizările Windows pentru calculator, fără a mai fi necesară deplasarea şoferului la reprezentanţă.

Ulterior, Continental a revoluţionat arhitectura electronică a vehiculului cu ICAS1, care serveşte ca o interfaţă inteligentă pentru internet, fiind o componentă centrală pentru toate vehiculele bazate pe matricea de acţionare electrică modulară. Mai mult, inginerii Continental au dezvoltat şi funcţia „Plug and Charge” pentru ICAS1, care este utilizată pentru a controla şi simplifica procesul de încărcare a vehiculului. Mai exact, atunci când cablul de încărcare este conectat, software-ul din ICAS1 va putea autentifica vehiculul înregistrat la punctele de încărcare acceptate şi poate prelua procesul de încărcare şi facturarea acestuia pe baza contractului de încărcare memorat.

Revenind la premiul «Maşina Mondială a Anului 2021», VW ID.4 a fost apreciată pentru caracterul ecologic al emisiilor directe şi al progreselor tehnologice, cu bateria sa electrică (brută) de 82 kWh, suita completă de tehnologie de asistenţă a şoferului şi caracteristici inovatoare precum actualizarea software-ului. Specialiştii din centrele de cercetare şi dezvoltare din Iaşi, Sibiu şi Timişoara au contribuit la dezvoltarea mai multor tehnologii care se regăsesc în e-SUV-ul VW, precum unitatea de control al scaunelor, ICAS, unitatea de control al uşilor, radarul cu rază lungă de acţiune, unitatea de control al şasiului, precum şi unitatea de control şi actuator al senzorilor.

Printre funcţionalităţile acestora se numără configurarea luminilor ambientale (atât cele interioare, cât şi cele exterioare după preferinţa clientului), recunoaşterea şoferului pe baza cheii, configurarea confortului, adaptarea automată a vitezei maşinii şi a distanţei faţă de un vehicul aflat sau apărut brusc în faţă, precum şi asistenţă la frânare de urgenţă.