Tehnologiile schimba viitorul sportului profesionist

Pentru ca discutam despre sportul profesionist, tehnologiile au fost alese de fiecare data in functie de eficienta, de randament si de posibilitatea integrarii in tot ce inseamna sport profesionist. Doar cele mai bune si mai interesante au ajuns sa fie folosite in sportul de performanta, fiecare tehnologie in parte contribuie la o imbunatatire a performantelor celor care il practica.

1. Genomica preventiva. Indiferent ce tip de sport practici, important este talentul. De fiecare data. Il ai in gene sau nu il ai. Dar ce s-ar intampla daca genetica ti-ar putea spune daca al tau copil ar putea sa faca x sport sau y sport? Ce ar fi daca ai sti cum sa iti schimbi antrenamentele ca sa eviti orice fel de rani si probleme, accidentari de tot felul. Toate astea sunt deja posibile. O companie lucreaza deja cu mai multi sportivi pentru a colecta ADN in ideea imbunatatirii performantei, starii de sanatate si sigurantei sportivului. Testele genetice speciale dezvoltate de companie ar putea dezvalui date importante despre riscul de ranire sau nevoile nutritionale ale sportivilor. Pe viitor s-ar putea sa vedem sportivi profesionisti care stiu deja ce au de facut in privinta nutritiei sau a antrenamentelor, in baza geneticii individuale. 2. Nutrigenomica sau cum sa gasesti cea mai buna dieta. Se incepe cu o secventiere a ADN-ului, dupa care, in functie de ce se descopera in ADN cei de la compania care se ocupa de secventiere iti vor spune ce sport sa practici si ce fel de program de antrenamente ti se potriveste. O aplicatie iti va spune ce sa mananci, ce sa nu mananci, cand sa mananci pentru a avea performante foarte bune. Markerii genetici sunt utilizati pentru identificarea meselor ideale, personalizate pentru fiecare sportiv in parte. Odata ce se stie ce poti manca respectivul meniu va fi livrat acasa. E mai simplu si mai eficient sa stii deja ce poti sa mananci ca sa ajungi la succesul dorit si nutrigenomica poate fi un aliat de nadejde in viitor. 3. Managementul starii de sanatate cu senzori si dispozitive smart la purtator. Sunt deja pe piata bratari, ceasuri care masoara tot felul de parametri cu ajutorul senzorilor si iti ofera informatii in timp real despre starea de sanatate si despre antrenamentele pe care le faci. Si nici nu e nevoie sa cauti prea mult ca sa gasesti aplicatii care integreaza toate aceste date. In magazinele on-line de aplicatii gasesti o aplicatie sau mai multe pentru monitorizarea somnului, pentru activitatile din timpul exercitiilor zilnice, pentru monitorizarea stresului. Chiar si banalul sarit cu o coarda in timpul antrenamentelor poate fi monitorizat cu o aplicatie pentru a sti cand ai obosit si e prea mult pentru organism si ce ai de facut pentru a avea o performanta mai buna. Este ideal sa stii in orice moment ce se intampla cu al tau corp si sa poti ajusta orice fel de antrenamente si pregatirea pentru urmatoarele competitii sportive. Aflati amanunte de pe ratb.ro.