Telenovela continuă, fără happy end

Din in cauza ceţii, Politehnica Iaşi nu a putut termina nici ieri meciul cu Viitorul Constanţa, întrerupt luni în minutul 67, la scorul de 0-0. Iaşul a făcut contestaţie, reclamând că gazdele nu au aprins nocturna

Dacă avea cineva cea mai vagă îndoială legată de faptul că Politehnica Iaşi poate primi titlul de campioana ghinionului în sezonul 2020-2021, aceasta s-a risipit, foarte probabil, definitiv, ieri. Întreruptă luni, în minutul 67, după apariţia bruscă a ceţii, partida dintre Viitorul Constanţa şi Poli, din etapa a XXIV-a a Ligii I, nu s-a putut încheia nici marţi. Tot din cauza ceţii, brigada de arbitri nu a dat drumul la meci la ora 16:00, aşa cum trebuia, amânând startul cu o oră. La ora 17:00, deşi vizibilitatea crescuse considerabil, iar informaţiile erau că partida se va juca, arbitrul Andrei Chivulete a trimis definitiv echipele la vestiare, nepermiţând reluarea disputei. Astfel, meciul ar trebui să fie reprogramat la o altă dată şi se va juca din minutul 1, şi nu din minutul 67.

Scenariul a stârnit revolta moldovenilor. Primul care a reacţionat public a fost antrenorul Andrei Cristea, care a declarat: “Este o decizie bizară luată de Andrei Chivulete, în opinia mea, unul dintre cei mai buni arbitri din România. Observatorul a zis să se joace, arbitrul nu a dat drumul la joc. Din punctul meu de vedere trebuia să se joace, eu am jucat şi pe vreme mai proastă. A fost o deplasare lungă, am consumat foarte multă energie, a fost un consum mental ridicat. Echipa era în progres, am fost bine organizaţi, ne-am prezentat bine în primele 67 de minute, aveam şansa noastră”.

În acest timp, oficialii Politehnicii au redactat o contestaţie. Poli a reclamat că Viitorul nu a aprins instalaţia de iluminat nocturn a arenei din Ovidiu, care ar fi sporit astfel vizibilitatea. Invocând un paragraf al Regulamentului de Organizare a Activităţii Fotbalistice, Iaşi consideră că gazdele nu au respectat astfel condiţiile de organizare a partidei. De altfel, conform ieşenilor, gazdele nu prea arătau dorinţa de a juca după ce Politehnica pusese mari probleme luni.

Dacă reclamaţia moldovenilor va fi considerată justificată, Iaşi îşi va lua revanşa după meciul tur. Reamintim, primul duel dintre cele două formaţii din acest sezon s-a încheiat în minutul 54, când instalaţia de iluminat nocturn a arenei din Copou s-a defectat pentru a doua oară, exact când Poli înscria pentru 2-1, partida fiind omologată cu 3-0 în favoarea Viitorului.

În cazul în care partida va fi reprogramată, Politehnica va avea multe dezavantaje, în primul rând, sportive. Poli jucase bine în primele 67 de minute de luni, avea moralul ridicat şi mai avea doar 23 de minute până la a obţine minimum un punct, ceea ce ar fi însemnat un rezultat pozitiv pe terenul fostei campioane. În plus, Viitorul era în criză, constănţenii necâştigănd în acest retur. Dobrogenii, care au început să se întărească în ultima perioadă (achiziţionarea puternicului atacant Tsoumou este unul dintre exemple), vor avea astfel acum timp pentru a creşte până la noul joc cu Poli.

Problemele sportive generate ieşenilor de anularea partidei nu se limitează doar la disputa cu Viitorul. Antrenorul Andrei Cristea nu va conta luni, în duelul extrem de important de pe teren propriu cu FC Voluntari, din runda a XXV-a, pe două piese de bază, Andreias Calcan şi Manuel De Iriondo. Marcatorii din ultima confruntare din Liga I terminată pe teren de Poli, cea cu Astra, au primit cu giurgiuvenii al patrulea avertisment stagional. Cei doi nu au făcut deplasarea la Constanţa, unde nu au fost folosiţi, fiind suspendaţi. Neterminarea meciului cu Viitorul a făcut însă ca suspendările celor doi, precum şi a lui Andrei Cristea, care fusese eliminat cu Astra, să se reporteze la partida cu Voluntari Tot pe plan sportiv, trebuie luat în calcul că Poli va mai face încă o deplasare extrem de lungă pe finalul sezonului regulat, într-o perioadă în care fiecare dram de energie va fi extrem de important.

Şi din punct de vedere financiar, pagubele sunt mari la Politehnica. Ieşenii, care şi aşa au o situaţie instabilă, au plătit degeaba trei nopţi de cazare acum (la Mamaia s-a ajuns de sâmbătă) şi multe mese la restaurant, urmând a fi pusă la plată şi când partida va fi reprogramată.

Reamintim, Poli a mai făcut o deplasare degeaba la Constanţa, anul trecut, când disputa cu Viitorul din primăvară a fost amânată din cauza pandemiei de coronavirus. (Ovidiu MINEA)

Viitorul: „Am propus ora 13 sau 14, Iaşula refuzat”

În replică, gruparea din Ovidiu susţine că acuzaţiile rivalilor sunt total deplasate şi că numai arbitrul şi producătorul meciului decid când este necesar ca instalaţia de iluminare să fie aprinsă, în niciun caz clubul oaspete

„În urma reprogramării, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, a partidei pe care echipa noastră ar fi trebuit să o discute cu Politehnica Iaşi, în etapa a XXIV-a din Liga 1, facem următoarele precizări:

- După decizia arbitrului ca meciul cu Politehnica Iaşi să fie reluat marţi, 23 februarie, FC Viitorul Constanţa a propus, după consultarea buletinului meteo, continuarea jocului a doua zi la orele 13 sau 14, pentru a evita ca ceaţa să împiedice continuarea partidei.

- Această propunere a clubului nostru NU a fost acceptată de Politehnica Iaşi, care a dorit reluarea meciului la o oră mult mai târzie (?!) În aceste condiţii, de comun acord cu producătorul partidei, s-a decis ca partida să se reia marţi, 23 februarie, de la ora 16.00...

- La FC Viitorul Constanţa instalaţia de nocturnă funcţionează şi a funcţionat mereu în parametrii normali, dar numai arbitrul şi producătorul meciului decid când este necesar ca aceasta să fie aprinsă, în niciun caz clubul oaspete.

- În condiţiile în care o ţară întreagă a putut observa cauza reală care a dus la reprogramarea acestei partide la o dată ce va fi anunţată ulterior, acuzaţiile clubului ieşean sunt total deplasate, nefondate, chiar comice.

- Dincolo de aceste aspecte, ca reprezentant al cluburilor din Liga 1 în Comitetul Executiv al FRF, preşedintele Politehnicii Iaşi, Ciprian Paraschiv, are şi obligaţia de a trata cu mai mult respect toate echipele”