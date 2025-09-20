Tendință: tot mai multe ieșence aleg concediile fără partener. Cele mai multe au 40+. 2025 a adus vacanțe mai scumpe și planificate cât mai din timp. Cât a ajuns bugetul mediu?

Vacanțe mai scumpe, dar planificate cu mult timp înainte, și „o preferință covârșitoare pentru confort”, sunt câteva dintre tendințele observate de una dintre cele mai mari agenții de turism care operează în România. În plus, Join-Up atrage atenția unui nou fenomen pe piața vacanțelor: femeile de peste 40 de ani sunt mai active pe zona călătoriilor „solo”. În rândul celor care aleg să călătorească singuri, raportul este de doi la unu în favoarea femeilor.

Și la Iași acest fenomen e în plină dezvoltare. Andrada (49 ani) are un partener, cu care își planifică o călătorie pe an. „Dar de obicei mai fac încă vreo două vacanțe în străinătate fie împreună cu sora mea, fie cu câte o prietenă. Am fost în Tunisia așa, am fost și într-un circuit în Japonia”.

Daniela (58 ani), divorțată de mai bine de 20 de ani, și-a descoperit întâmplător pasiunea pentru excursii. E unul dintre bugetarii cu salarii mici, așa că au ajutat-o tichetele de vacanță pa care s-a hotărât brusc să le folosească.

„Mă consideram timidă și nu prea pricepută la planificat vacanțe. Însă cercul meu de apropiați este foarte restrâns, iar când acele colege cu care mai mergeam și eu la munte sau la mare au început să își facă alte planuri, în funcție de soții sau copiii lor, mi-am făcut și eu prima rezervare printr-o agenție de turism. De atunci am bătut aproape toată țara, iar în excursii m-am împrietenit cu alte femei care călătoresc singure și pe care s-a întâmplat să le regăsesc și în următoarele excursii”.

Organizator ieșean: „Pentru 16 zile în China s-au înscris vreo două-trei cupluri, un tânăr și șapte doamne singure”

Ștefan Adam, ieșean care se ocupă cu organizarea de excursii în Nepal, Patagonia, Peru, China, le propune clienților săi experiențe inedite – și uneori cu un grad mai înalt de dificultate decât o simplă ședere la plajă – prin businessul său, „Tura de Aventură”. Antreprenorul confirmă trendul observat de Join-Up: „Următoarea excursie e în Patagonia. E o călătorie dedicată clar celor care au o pregătire fizică foarte bună, cu un grad mai mare de dificultate. Dar pentru noiembrie, 16 zile în China, s-au înscris vreo două-trei cupluri, un tânăr și șapte doamne singure”.

„Bărbații sunt leneși, preferă să stea pe canapea”, spune una dintre clientele lui Ștefan Adam. Împreună cu alte călătoare, tot de 45-50 de ani sau mai mult, aceasta a testat deja experiența river-raftingului sau a coborârii munților din Peru pe bicicletă. Plus alte experiențe prin care, spune ea, a ajuns să cunoască locurile și oamenii din zonele în care a călătorit mai bine decât în excursii la all-incluvise. Și mai bine decât în excursii împreună cu un partener care nu împărtășește același stil de vacanță și aceeași pasiune pentru aventură, spun toate femeile intervievate de „Ziarul de Iași”.

„Vacanțele singur nu mai sunt privite ca o excentricitate”

Dintre clienții Join-Up, peste o mie au plecat singuri în vacanță vara aceasta, cei mai mulți fiind femei (64%), cu o vârstă medie de 48 de ani. Pentru bărbați, vârsta medie a fost de 42 de ani.

„Dincolo de cifre, această creștere arată că vacanțele singur nu mai sunt privite ca o excentricitate, ci ca o formă firească de explorare și relaxare”, concluzionează reprezentanții agenției de turism.

Majoritatea românilor preferă însă confortul. Ba chiar, remarcă Join-Up, „preferința pentru confort este mai evidentă ca niciodată: 95% dintre rezervări au inclus servicii All Inclusive sau Ultra All Inclusive, consolidând acest regim de masă ca fiind standardul așteptat de turiștii români”.

În plus, vacanțele cu familia rămân un pilon central, dovadă că în această vară numărul rezervărilor pentru familii s-a dublat, de la 7.535, la 16.011 față de perioada anterioară, iar cheltuiala medie pe rezervare a crescut la aproape 2.100 de euro.

Cel mai vârstnic turist din această vară avea 102 ani

Pentru analiza comportamentului de călătorie al turiștilor români pentru sezonul de vară, Join UP! a studiat datele colectate din rezervările făcute de peste 92.000 de turiști români în lunile din sezon cald.

„Datele arată o consolidare a preferințelor pentru confort și planificare anticipată. Printre cele mai interesante concluzii ale studiului: se numără faptul că, în ciuda măsurilor de austeritate, buget românilor pentru vacanțe a fost mai mare față de vara anterioară, majoritatea vacanțelor de vară au fost rezervate în luna februarie, demonstrând o tendință din ce în ce mai pronunțată către Early Booking, Egipt, Turcia, Cipru și Grecia au fost cele mai populare destinații (n.r. dintre cele oferite de agenție), iar călătoriile solo devin la modă și în România”, a enumerat Daniela Spiridonescu, PR Consultant al Join Up!.

În plus, spune specialista, „pasiunea românilor pentru călătorii nu are vârstă: cel mai vârstnic turist din această vară, care a călătorit spre Sharm El Sheikh, Egipt, avea 102 ani”.

Join UP! România, parte a rețelei internaționale Join UP!, activează pe piața locală din 2022 și colaborează cu peste 1.100 de agenții de turism din întreaga țară. Vara aceasta a fost pentru companie un nou test de creștere, într-un sezon în care românii au demonstrat că vacanța rămâne o prioritate, chiar și într-un an cu multe provocări economice.

Publicitate și alte recomandări video