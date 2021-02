Tendințe din lumea jocurilor de păcănele: Ce preferă jucătorii în acest an

Chiar dacă numărul cazurilor de persoane infectate cu coronavirus este în scădere la nivel național, autoritățile recomandă în continuare precauție maximă. Activitatea online ar trebui să primeze în fața prezenței fizice, acolo unde este posibil. Sfatul este valabil și în ceea ce privește petrecerea timpului liber.

Organizația Mondială a Sănătății a demarat campania #PlayApartToghether, prin care pasionații de gambling sunt îndemnați să rămână acasă și să joace online, în siguranță, jocuri cazinouri gratis sau cu mize reale.

Creșterea înregistrată în anul precedent de segmentul sloturilor online va continua, cu siguranță, și în 2021. Producătorii au studiat cu mare atenție preferințele jucătorilor și au construit noile softuri în funcție de ele. Se estimează că această „lume” a păcănelelor va atinge valoarea de piață de 103 miliarde de dolari până în 2025.

Sloturile prezintă marele avantaj că pot fi jucate de oricine. Nu există un regulament. Jucătorul alege miza, apoi dă click pe butonul de rotire. Tot ce are de făcut pentru a câștiga s-a încheiat în acel moment. Restul depinde numai și numai de noroc, iar clientul experimentează emoții aparte până când simbolurile se stabilizează pe ecran.

Tot mai multe combinații câștigătoare

Se constată câteva tendințe în acest domeniu, facilitate de noile tehnologii. Una dintre ele este apariția sloturilor cu sute, chiar mii de combinații câștigătoare (Megaways). Aceste sloturi câștigă rapid în popularitate pentru că permit câștiguri mari pe mize mici, ceea ce este visul oricărui jucător. Un exemplu în acest sens este jocul Bonanza, produs de Big Time Gambling.

O altă tendință este optimizarea site-urilor cazinourilor online pentru ecranele mici, de telefon sau de tabletă. Până acum a fost o cursă între operatori pentru a lansa cea mai performantă aplicație. Se observă, însă, că tot mai mulți utilizatori se feresc să instaleze încă un soft pe dispozitivul mobil, preferând să acceseze jocurile direct din browser.

Vor fi introduse noi tehnologii

În 2021, tot mai mulți oameni vor juca la sloturi prin intermediul Realității Virtuale (RV) și al Realității Augmentate (AR). Aceste tehnologii vor fi introduse în platformele cazinourilor online pentru ca jucătorii să se simtă exact ca într-un cazino terestru. În acest moment, trăirea cea mai apropiată de cea dintr-un cazino „real” este oferită de „live cazino”, secțiunea în care jocurile sunt făcute de dealeri adevărați, nu de softuri.

Specialiștii sunt de părere că vor avea tot mai mare căutare sloturile cu licență, inspirate din filme. Cel mai important provider de păcănele licențiate este Warner Bros, care a lansat jocuri precum Superman the Movie (slot inspirat din filmul cu același nume), Tarzan, Ted, The Big Lebowski, The Mummy, The Walking Dead, The X Files, Big Bang Theory, Billions, Britney Spears, Downton Abbey, Dumb & Dumber, Elvira: Mistress of the Dark, Game of Thrones, Jaws, Mad Max: Fury Road, Madonna, Star Trek: The Next Generation ș.a.

Un alt producător consacrat de sloturi licențiate este IGT. Dintre jocurile aflate deja pe piață enumerăm: Breakfast at Tiffany’s, Breaking Bad, Charlie’s Angles, The Dark Knight, Deal or No Deal, Dolly Parton, Entourage, Family Guy, Ghostbusters, Godzilla, Harley Davidson, House of Cards, How to Marry a Millionaire, Avatar, Jurassic Park, Sex and the City, Sherlock Holmes, Jumanji True-4D.

Cât mai multe combinații câștigătoare, posibilitatea de a fi accesate prin AR sau RV, tematică inspirată din ce apare la tv sau în cinematografe. Aceasta pare a fi combinația câștigătoare pentru sloturile online în acest an.