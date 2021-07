Tenis: „Obscenitatea” Andreei Prisăcariu pentru care fiica procurorului ieşean a fost amendată

Sportiva a recunoscut că are momente când ”izbucnește” pe teren din cauza comportamentului vulcanic, însă a și dezvăluit un episod în care a fost amendată cu 50 de euro pentru ”obscenități”, deși nu rostise niciun cuvânt jignitor.

”Pentru obscenități am primit o amendă de 50 de euro. A fost o chestie dubioasă. Mi-am dat o palmă peste picioare și am strigat 'hai, Andreea, picioarele!'. Am strigat foarte tare. Eram și singură. Eu sunt o fire vocală pe teren, trăiesc fiecare minge la intensitate maximă.

Arbitrul a interpretat că am zis un cuvânt urât. Ei au datoria să știe toate obscenitățile. Trebuie să aibă o idee. Jucam și contra unei fete care era de acolo. După, m-am închis în mine. Pe toate ne ia capul, la un moment dat, pe teren”, a declarat Andreea Prisăcariu, la AS.ro, preluat de digisport.ro.

Anterior, Andreea Prisăcariu, fiica magistratului ieşean Cornelia Prisăcariu, s-a pozat de Revelion în bikini şi a postat fotografia pe Instagram cu textul ”Ultima poză din 2020."

Andreea Prisăcariu, sportivă de 21 ani, a cucerit patru titluri în ultimii doi ani, câte două în 2019, ambele la Tabarka, și 2021, de fiecare dată la Istanbul.