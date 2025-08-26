Tenis: Carlos Alcaraz a apărut tuns zero la US Open dintr-o greșeală. A cui a fost „vina”?

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numărul doi mondial, a dezvăluit tunsoarea sa foarte scurtă pe care a arătat-o, luni, în primul tur la US Open, a fost rezultatul faptului că fratele său a manipulat greșit mașina de tuns când a încercat să îi aranjeze freza înaintea turneului, relatează Reuters, citată de Agerpres..

La Flushing Meadows, Carlitos a surprins pe toată lumea, după ce s-a tuns foarte scurt, potrivit Agerpres. Chiar și așa, noul look i-a purtat noroc și s-a calificat la pas în turul al doilea al competiției de la New York.

Înainte de startul meciului din primul tur de la US Open împotriva lui Reilly Opelka, spaniolul a explicat cum s-a ajuns la situația de a se tunde. Chiar dacă nu și-ar fi dorit să se întâmple asta, totul a fost cauzat de o eroare a fratelui lui, care nu a știut să folosească mașina de tuns și care a făcut o greșeală încă din start, pe care nu au mai avut cum să o repare ulterior.

