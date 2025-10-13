MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
SPORT

Tenis de masă: Echipa feminină, vicecampioană en titre, a învins Luxemburg, scor 3-1, şi s-a calificat pe tabloul principal la Europenele de la Zadar

De Redacția
luni, 13 octombrie 2025, 23:30
1 MIN
Tenis de masă: Echipa feminină, vicecampioană en titre, a învins Luxemburg, scor 3-1, şi s-a calificat pe tabloul principal la Europenele de la Zadar

Echipa feminină de tenis de masă a României, vicecampioană en titre, şi-a asigurat calificarea pe tabloul principal, printre primele 16 echipe ale Campionatului European Echipe Seniori 2025.

În această seară, echipa feminină a României, principala favorită a competiţiei continentale din Zadar, a obţinut primul loc în grupa A cu a doua victorie din concurs. După 3-0 cu Ţara Galilor, tricolorele au învins şi Luxemburg, scor 3-1, iar din acest moment îşi aşteaptă adversarele din optimile de finală.
Prima la masa de joc pentru România a fost Adina Diaconu, care după două seturi în care a controlat jocul a fost surprinsă de adversară, iar Luxemburg a trecut în avantaj. Echilibrul s-a menţinut şi în al doilea meci, pe care Andreea Dragoman l-a împins în decisiv, unde a avut răspunsurile necesare în joc pentru a egala situaţia între cele două echipe.
Bernadette Szocs a adus România în avantaj cu o victorie fulgerătoare, de-a lungul celor trei seturi în care a cedat doar 10 schimburi.
Punctul final a revenit, din nou, Andreei Dragoman, care, sub presiunea momentului, a obţinut al doilea succes personal al zilei, tot în setul decisiv.
Desfăşurarea întâlnirii România – Luxemburg 3-1
Adina Diaconu – Sarah De Nutte 2-3 (11-8, 11-7, 5-11, 9-11, 10-12)
Andreea Dragoman – Enisa Sadikovic 3-2 (11-9, 9-11, 6-11, 11-3, 11-6)
Bernadette Szocs – Melisa Sadikovic 3-0 (11-2, 11-2, 11-6)
Andreea Dragoman – Sarah De Nutte 3-2 (11-7, 11-5, 6-11, 8-11, 11-5).
Etichete: calificare, tenis de masa

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network