Tenis: Jucătorii din ATP au primit peste 160.000 de mesaje jignitoare pe rețelele de socializare

Jucătorii de tenis din circuitul ATP au primit peste 162.000 de mesaje insultătoare în ultimul an, potrivit unui program de inteligență artificială care a analizat peste 3 milioane de mesaje primite de cei mai buni 245 de jucători din lume, transmite EFE, preluat de Agerpres.

Conform datelor distribuite de ATP, unul din zece comentarii primite de jucători conținea semne de abuz, în timp ce pentru anumiți jucători acest procent crește la 50%.

Jucătorii au posibilitatea de a raporta aceste mesaje către ATP, care, la rândul său, le poate raporta platformelor de socializare și poate elimina conturile care le-au postat, precum și poate intenta acțiuni legale. În total, 3.300 de comentarii au fost raportate de când a început această inițiativă în iulie 2024.

Dintre cele 68 de persoane identificate de acest serviciu, 28 au fost denunțate poliției.

Abuzurile pe rețelele de socializare au crescut în ultimii ani, în special din cauza proliferării pariurilor sportive.

Katie Boulter, una dintre cele mai bune jucătoare de tenis ale Marii Britanii, a declarat că a primit mesaje în care i se ura să aibă ”cancer” și a fost amenințată că distrugerea ”mormântului bunicii sale dacă nu va muri”.

Publicitate și alte recomandări video