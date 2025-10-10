Tenis: Jucătorul care a spus că un sărut a fost cauza unui test pozitiv la metamfetamină a primit o suspendare de 4 ani

Un jucător profesionist de tenis care a spus că un sărut i-a cauzat un test antidoping pozitiv la metamfetamină a fost suspendat vineri, pentru patru ani, de către Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului, scrie news.ro.

Goncalo Oliveira, care reprezintă Venezuela, a fost suspendat provizoriu în ianuarie în urma unui test pozitiv din noiembrie 2024, în timp ce concura la turneul ATP Challenger din Manzanillo, Mexic. Ambele probe A şi B conţineau substanţa interzisă.

Jucătorul născut în Portugalia a negat că a consumat drogul şi şi-a prezentat argumentele la o audiere cu un tribunal independent, care a decis că Oliveira nu poate dovedi că prezenţa drogului a fost neintenţionată.

Jucătorului i se va scădea din pedeapsă timpul trecut de la pronunţarea suspendării provizorii, ceea ce înseamnă că va fi eligibil să concureze din nou în turneele profesioniste pe 16 ianuarie 2029.

Nu este prima dată când un atlet spune că un test antidoping pozitiv a avut loc din cauza unui sărut.

Scrimera olimpică franceză Ysaora Thibus a fost achitată în iulie de Curtea de Arbitraj de acuzaţii de dopaj, după ce judecătorii au recunoscut că a fost contaminată cu substanţa anabolică Ostarine în 2024, după ce s-a sărutat cu partenerul ei din acea perioadă. Ulterior, ea a fost achitată de un tribunal al Federaţiei Internaţionale de Scrimă cu câteva săptămâni înainte de Jocurile Olimpice de la Paris, ceea ce i-a permis să concureze acolo.

În 2009, tenismanul francez Richard Gasquet a scăpat de o lungă suspendare de dopaj, când comisia tribunalului Federaţiei Internaţionale de Tenis a decis că a consumat în mod accidental cocaină sărutând o femeie într-un club de noapte.

