Tenis: Repetiţie după şapte ani

Vika Azarenka a câştigat turneul premergător US Open. Invazie de românce la turneul challenger de la Praga

*Viktoria Azarenka (59 WTA) şi Novak Djokovic (1 ATP) sunt câştigătorii turneului „Western & Southern Open” mutat de la Cincinnati la New Yotk. La feminin, „Vika” a trecut de favorita nr. 8, britanica Johanna Konta (15 WTA), scor 4-6, 6-4, 6-1. Cealaltă finalistă, Naomi Osaka (10 WTA), a învins-o cu 6-2, 7-6 pe belgianca Elise Merens (22 WTA). Osaka nu a mai putut juca finala din cauza unei întinderi la piciorul stâng, la ischiogambieri şi Azarenka a câştigat pentru a doua oară turneul, după şapte ani. În turneul masculin din seria Masters, Djokovic a trecut în semifinală de spaniolul Roberto Bautista cu 4-6, 6-4, 7-6 şi în finală de canadianul Milos Raonic (30 ATP) cu 1-6, 6-3, 6-4. Raonic s-a calificat în finală, după ce l-a învins cu 7-6,6-3 pe grecul Stefanos Tsitsipas. Sârbul, care în acest an are un palmares de 23-0, este singurul jucător din istorie care a câştigat de două ori toate cele nouă turnee ATP Masters 1000, potrivit atptour.com

* Nouă jucătoare din România participă la turneul challenge de 125.000 de euro de la Praga şi şase dintre ele au trecut de prima fază: Laura Paar (198 WTA)- Jule Niemeier (Germania, 301) 6-3, 6-4; Gabriela Ruse (169) – Irina Fetecău (303) 6-2, 6-4; Irina Bara (169) – Zuzana Zlochova (Slovacia, 317) 6-2, 6-3; Alexandra Cadanţu (292) – Jamie Loeb (SUA) 2-6, 6-1, 6-1; Monica Niculescu (138, nr. 1) – Panna Udvardy (Ungaria, 346) 7-6, 7-6: Jaqueline Cristian (167) - Tessah Andrianjafitrino (Franţa, 257) 6-2, 6-2. Au mai fost eliminate: Nicoleta Dascălu (269), 6-3, 5-7, 3-6 cu Lara Salden (Belgia, 287) şi Gabriela Talabă (227), 3-6, 3-6 cu Vkitoria Kan (Rusia 227). Meciuri în turul II: Laura Paar – Kristina Kucova (Slovacia, 173), Gabriela Ruse – Ivana Jorovic (Serbia, 228), Irina Bara – Seone Mendez (Australia, 275), Alexandra Cadanţu – Anna Schmiedlova (Slovacia, 181), Monica Niculescu – Andrea Lazaro (Spania, 318), Jaqueline Cristian-Diana Markincevica (Letonia, 262).