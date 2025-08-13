MICA PUBLICITATE
SPORT

Tenis: Sorana Cîrstea a fost eliminată de Iga Swiatek în optimile de la Cincinnati Open

De Redacția
miercuri, 13 august 2025, 21:00
1 MIN
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a pierdut miercuri, în optimile turneului de la Cincinnati Open, în faţa polonezei Iga Swiatek, şi a părăsit turneul american.

Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 138 WTA) a cedat în două seturi în faţa polonezei Iga Swiatek (24 de ani, locul 3 WTA), favorita numărul 3 a turneului WTA 1000 Cincinnati Open.

Swiatek s-a impus după o oră şi 35 minute de joc, cu 6-4, 6-3 şi s-a calificat în sferturi, acolo unde va înfrunta învingătoarea din meciul rusoaicelor Ekaterina Alexandrova – Anna Kalinskaya.

Etichete: Cincinnati Open, optimi, Sorana Cirstea

