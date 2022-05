Tenismena Gabriela Ruse a avut probleme la inimă din cauza Covid

"Pauza a venit într-un moment în care eram în urcare. Mi-a dărâmat castelul, aș putea să spun. Problemele cu inima s-au rezolvat, au fost cauzate de COVID. Din păcate, nu mă așteptam la asta, pentru că am avut o formă ușoară. Nu am avut simptome grave, dar, după Indian Wells, am început să mă simt din ce în ce mai rău. La controalele de rutină de la Indian Wells m-au întrebat dacă am părinți sau rude cu probleme la inimă, iar de acolo a plecat toată situația. Mai am multe de recuperat. Trebuie să îmi revin ușor-ușor și să mă bucur din nou pe teren, pentru că, momentan, e o chinuială", a spus Gabriela Ruse.

