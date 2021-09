Tentativă de asasinat în Ucraina: 10 gloanțe au fost trase asupra mașinii consilierului președintelui Zelenski. Șoferul a fost rănit

Nu mai puțin de 10 gloanțe au fost trase miercuri asupra mașinii în care se afla consilierul președintelui Ucrainei Volodimir Zelenski, într-o tentativă de asasinat, șoferul autoturismului fiind rănit, potrivit poliției.

The car of the first assistant of the President of #Ukraine, Serhiy Shefir was fired at this morning outside Kyiv. While Shefir was not injured, the driver was, the police report. The incident took place around 10 AM. >10 bullets were fired in total. Police working at the scene. pic.twitter.com/6E3eEHUFyH