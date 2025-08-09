Tentativă de omor în familie: atac brutal după o ceartă și mult alcool

Deranjat de prezența tatălui său, un tânăr l-a înjunghiat pe acesta folosind cuțitul cu care își tăia o bucată de kaizer. Nu era pentru prima oară când încerca să-l ucidă, iar de această dată a fost la un pas de a reuși.

În instanță, tânărul a cerut o condamnare cu suspendare, variantă respinsă ferm de judecători. A primit totuși o sentință relativ ușoară.

A înfundat cu cârpe coșul de fum

La 45 de ani, Cristinel Rotariu încă locuia cu părinții, în satul Rediu din comuna Ruginoasa. Era căsătorit, dar se despărțise în fapt de soția sa, moment după care plecase la muncă în străinătate, revenind acasă în concediu. În cele din urmă, se întorsese definitiv în țară. La scurt timp, mama sa murise, iar Rotariu rămăsese să locuiască cu tatăl său, în vârstă de 72 de ani. Relațiile dintre cei doi nu erau cele mai fericite. Dependent de alcool, Rotariu se îmbăta aproape zilnic, devenit agresiv verbal și fizic cu tatăl său. Acesta trebuise la un moment dat să ceară chiar un ordin de protecție împotriva fiului. Într-un rând, pe când mama sa încă trăia, Rotariu înfundase cu cârpe coșul de fum într-o iarnă. Părinții avuseseră noroc să nu moară asfixiați.

I-a cerut să înceteze cu înjuratul

Pe 10 iulie anul trecut, Rotariu fusese plecat de acasă în timpul zilei, revenind abia spre seară, în jurul orei 19.00. Era beat și a început să-i adreseze tatălui său injurii și să facă scandal. Auzindu-l răcnind, tatăl a ieșit din camera în care se afla, mergând în holul în care se afla fiul său. Acesta, întors cu spatele, tocmai își tăia o bucată de kaizer cu cuțitul, ținând ușa frigiderului deschisă. Tatăl i-a spus să-și ia ce are de luat din frigider și să înceteze cu înjuratul. În acel moment, fiul s-a întors spre tatăl său cu cuțitul în mână și l-a înjunghiat în abdomen. Tatăl a început să strige după ajutor, iar fiul a fugit din casă. A lăsat cuțitul pe masa de afară și s-a ascuns în grădina de peste drum. Rămas singur, tatăl a chemat ambulanța, care l-a transportat la spitalul municipal Pașcani, unde a fost operat. A rămas internat timp de o săptămână, medicii apreciind că viața îi fusese pusă în pericol. Cumnatul lui Rotariu și soția acestuia i-au condus pe polițiști până în grădina în care se refugiase, acesta fiind reținut.

Verdictul medicilor a dus la inculparea fiului pentru tentativă la omor împotriva unui membru al familiei. În cursul urmăririi penale, Rotariu nu și-a recunoscut vina. El a afirmat că nu-și amintește nimic din cele întâmplate, fiind beat. Tatăl său probabil se înjunghiase singur, ca să-i facă rău și să-l scoată din casă. Cu privire la pata brun-roșcată din holul locuinței, a susținut că era sângele său, dintr-un conflict mai vechi. Această apărare a fost respinsă de magistrații Tribunalului, ea fiind contrazisă clar de probele strânse de anchetatori. În cele din urmă, Rotariu și-a recunoscut faptele, solicitând judecarea în procedură simplificată. În aceste condiții, pedeapsa pe care o putea primi era cuprinsă între 3 ani și 4 luni și 8 ani și 4 luni de închisoare.

A primit o condamnare de doar 6 ani de închisoare

În fața instanței, Rotariu a cerut aplicarea unei pedepse cu suspendare. Conform legii însă, această modalitate de executare a pedepsei poate fi dispusă doar în cazul condamnărilor de până la 3 ani de închisoare. Or, minimul la care putea fi condamnat Rotariu depășea această limită.

Oricum, judecătorii au apreciat că gravitatea faptei și circumstanțele personale ale inculpatului excludeau suspendarea pedepsei chiar dacă ea ar fi fost mai mică de trei ani de închisoare. Comportamentul inculpatului nu putea fi îndreptat decât printr-o pedeapsă cu executarea în regim de detenție.

Rotariu a fost condamnat la 6 ani de închisoare, ca și la plata a 9.200 lei către Serviciul de Ambulanță Județean și Spitalul Municipal Pașcani, ca daune materiale. Pronunțată marți, hotărârea Tribunalului poate fi contestată în fața Curții de Apel.

