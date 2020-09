Tentative de dregere a busuiocului la Poli

Clubul Politehnica Iași încearcă să repare erorile uriaşe făcute în ultima perioadă. Poli va demara discuţii pentru reducerea retribuţiilor fotbaliştilor care au beneficiat în campionatul 2019-2020, încheiat în subsolul clasamentului, de venituri consistente. Care se păstrează sau chiar cresc pentru stagiunea în curs.

Printre cei vizaţi sunt Platini şi Nicandro Breeveld, care au cele mai mari salarii din lot, situaţie identică cu cea din vara trecută. Atunci, deşi avea 33 de ani, primul a primit din partea fostului preşedinte, Adrian Ambrosie, un salariu de 6 000 de euro net lunar şi pentru campionatul trecut şi pentru cel actual. Plus un bonus de 10 000 de euro de (re)instalare! Iar Platini a dat un singur gol sezonul trecut, într-un meci pierdut, remarcându-se, în schimb, prin fel de fel de capricii. Tot la 33 de ani, Breeveld, deşi venea de la o echipă modestă din Qatar, a primit şi el un contract pe doi ani, cu 6 000 de euro net salariu, evoluţiile surinamezului fiind dezamăgitoare.

Un alt exemplu de dispreţ faţă de banii clubului în mandatul lui Ambrosie a fost contractul oferit lui Gai Assulin. Deşi nu mai jucase de un an şi jumătate, israelianul a primit tot un contract până vara viitoare. Fără nicio clauză. Mai mult, salariul de start, 3 000 de euro lunar în sezonul trecut, a crescut în acest an automat la 3 500 de euro! Asta chiar dacă în stagiunea precedentă fotbalistul nu a adunat nici 90 de minute în apariţiile pe teren, patru la număr. Iar în prima rundă din acest an, Assulin s-a accidentat. Cum israelianul refuză să plece din Copou, Poli încearcă măcar să-i diminueze retribuţia. Un alt jucător cu raportul “calitate a exprimării – salariu” dezechilibrat cu care se încearcă tăierea salariului este Cabral, care nu a fost de acord să plece de la Politehnica. Fundaşul lateral a plecat de la un salariu de 4 000 de euro vara trecută şi are acum 5 000 de euro.Cu 1 000 de euro mai mult decât Frăsinescu şi 2 000 de euro mai mult decât Mihalache! În paranteză fie spus, poziţiile pe care ultimii doi le-au avut în vară, când şi-au prelungit contractele pe un an (primul nu a acceptat nicio reducere faţă de sezonul trecut, iar al doilea a negociat şi pentru 250 de euro), au fost, conform unor surse, generate şi de nivelul salariilor pe care le au colegi de echipă cu randament mult inferior.

Discuţii pentru reduceri de retribuţii se vor purta şi cu Manuel De Iriondo şi Lucas Chacana, în cazul în care aceştia vor rămâne la Poli până la finalul campaniei de transferări. Veniţi în iarnă, cei doi argentinieni, care nu au confirmat, încasează 4 000 de euro net pe lună. O poziţie inconfortabilă are şi Doru Popadiuc, care a primit şi el doi ani de contract vara trecută, jucătorul neridicându-se la nivelul aşteptat.

Salariile de anul trecut precizate au fost publice, fiind plătite inclusiv de Consiliul Local Iaşi, iar nivelul retribuţiilor din acest sezon au fost aflate pe surse.