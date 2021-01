Teodor Axinte punctează la kilograme

Sosirea lui Laurenţiu Brănescu la Politehnica Iaşi ar putea rezolva una dintre problemele uriaşe avute de echipa ieşeană în turul campionatului, acoperirea postului de portar. Reamintim, toţi jucătorii folosiţi de antrenorul Daniel Pancu în acest sezon, Teodor Axinte, Levente Bosz şi Ianoş Brînză, au dezamăgit, numărul foarte mare de goluri primite de Poli fiind generat şi de prestaţia palidă a celor amintiţi. Chiar dacă după multe meciuri bune făcute în prima ligă scoţiană, la FC Kilmarnock, Brănescu nu a mai apărat de foarte mult timp, din primăvara trecută, acesta a lăsat o impresie bună la debutul la Poli, din meciul cu FC Botoşani, de luni. Drept urmare, oficialii ieşeni aşteaptă ca jucătorul de 26 de ani trecut pe la Juventus Torino să aducă un plus considerabil de siguranţă defensivă după ce va da jos total “rugina” şi îşi va intra în ritm.

Sosirea lui Brănescu deschide însă o problemă, Poli având acum o temă de meditaţie: la ce portar să renunţe, astfel încât în lot să rămână trei jucători pe postul amintit. Deşi a gafat în primul meci al anului, disputat la Buftea, contra Chindiei Târgovişte, Brînză (22 de ani) lasă la antrenamente cea mai bună impresie, astfel că basarabeanul are cele mai mari şanse de a fi păstrat ca primă rezervă. Asta mai ales că fotbalistul nu mai este doar împrumutat de la FC Botoşani, ci este deţinut în coproprietate cu echipa din nordul Moldovei. Duelul Bosz (26 ani) – Axinte (20 ani) ar fi câştigat valoric de maghiar, însă ultimul are avantajul faptului că este jucător sub 21 de ani. Axinte a surprins însă extrem de neplăcut în perioada sărbătorilor de iarnă. Deşi vacanţa a fost extrem de scurtă, fotbalistul a produs uluială în vestiar când a revenit cu aproximativ cinci kilograme în plus la antrenamente! Lipsa de profesionalism a unui tânăr jucător este un nou semn că procesul de instruire a juniorilor ieşeni lasă serios de dorit, lucru care explică de ce tinerii formaţi în Copou nu se impun nici măcar la echipe modeste din liga a doua sau a treia. Reamintim, în toamna trecută Marius Chelaru şi Andu Moisi au fost daţi afară de la Aerostar Bacău, penultima clasată din Liga a II-a, echipă care a renunţat în iarnă şi la Alexandru Iulian Zaharia şi contează rar pe tehnicul Vlad Danale, iar Huşana Huşi (Liga a III-a) l-a trecut în planul doi pe Ionuţ Rusu. Mai mult, cei mai buni juniori actuali de la Academia Poli, care, ca urmare a rezultatelor slabe din sezonul trecut, au fost retrogradaţi din Liga Elitelor, au pierdut un meci amical cu o echipă din a doua jumătate a clasamentului Ligii a IV-a, Gloria Bălţaţi, etc…

O decizie definitivă legată de cel de-al treilea portar al lotului pregătit de Daniel Pancu va fi luată zilele următoare, în funcţie şi de interesul altor formaţii de a conta pe unul din actualii portari de rezervă ai Politehnicii.