Teodosie și-a schimbat părerea despre vaccinul anti-COVID. Are „gânduri pozitive”

Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, și-a schimbat părerea despre vaccinul anti-COVID. Înaltul ierarh transmite acum credincioșilor că, după ce s-a documentat, are gânduri pozitive despre vaccinare, transmite Europa FM.

După ce, luni de zile, a ignorat restricțiile pentru prevenirea infectării cu SARS-CoV-2, arhiepiscopul Teodosie al Tomisului îndeamnă la vaccinare.

El își arată, mai nou, susținerea față de inițiativa Patriarhului Daniel care prin Biserica Ortodoxă a trimis ierarhilor din țară broșura informativă „Vaccinarea împotriva COVID-19 în România”.

Arhiepiscopul Tomisului se răzgândește, astfel, după ce, chiar de Bobotează, informa mulțimea de credincioși din Constanța că tinerii care recuperaseră crucile au făcut vaccinul anti-coronavirus înotând în mare, înotul fiind cel mai natural și sănătos vaccin.

ÎPS Teodosie invocă, acum, lipsa de informare din partea autorităților:

„Sunt într-un studiu foarte bun și am gânduri pozitive. Am dobândit niște cunoștințe, pe care nu le aveam, de la cineva care a studiat îndelung. Și nu am fost informați.”