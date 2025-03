Teorie politică occidentală: umanismul civic (II)

S-a asistat la evoluția umanismului civic, fondat pe ideea fundamentală că virtutea se naște prin participare (civică), la perspectiva antagonică promovată de Savonarola, care susținea că virtutea se bazează pe harul divin, la modelul de guvernare de inspirație venețiană impus după exilul familiei Medici și la influența machiavelismului, care sugera că virtutea derivă (și) din puterea militară a armelor. De asemenea, s-a evidențiat rolul guvernării mixte în configurarea idealurilor republicane.

Din perspectivă socială și politică, gândirea medievală târzie a prezentat o serie de deficiențe și lacune conceptuale și practice. Odată cu emergența umanismului civic în perioada Renașterii, mai exact în secolele al XIV-lea și al XVI-lea, s-a considerat cu tărie că individul își putea realiza pe deplin potențialul și virtutea doar prin implicarea activă în calitate de cetățean și animal politic. Totuși, călugărul dominican Girolamo Savonarola (1452-1498) a susținut însă că atingerea unui nivel superior de virtute era în mod fundamental condiționată de dobândirea și exprimarea harului divin.1 În urma exilului familiei Medici în 1494, Florența a adoptat modelul constituțional venețian (denumit il governo veneziano sau alla viniziana), care instituia existența unui așa-numit Consiglio Grande, a unei Signorii și a unui Gonfalonier, structuri menite să asigure o conducere reprezentativă și cât mai izolată de excese și dezechilibre.2

Un contemporan și companion ideologic al lui Niccolò Machiavelli (1469-1527) în sfera gândirii politice a fost Francesco Guicciardini (1483-1540). Acesta din urmă a criticat vehement degenerarea conceptului de vivere civile, (n.a. termen care desemnează modul de viață civic sau viața civilă), manifestată prin participarea unui număr tot mai mare de cetățeni lipsiți de orice fel de discernământ în gestionarea diverselor situații particulare. Această dinamică se circumscrie de fapt sferei libertății civice, iar acest fapt a produs o dezordine profundă în ierarhizarea obiectivelor de atins, compromițând concomitent și instrumentele cu care cetățenii aspirau să dobândească virtutea și valoarea morală.3 Un aspect notabil este evidențiat de Machiavelli însuși: libertatea civică, interiorizată până la a deveni o trăsătură fundamentală și definitorie a unei comunități umane precum cea florentină, coroborată cu aplicarea unui ansamblu de reglementări și legi, transforma actul guvernării într-o sarcină extrem de dificilă pentru un nou conducător. Din această pricină, restaurarea dominației mediceene (n.a. a dinastiei Medici) se dovedea complicat de realizat, obstacolul principal fiind memoria libertăților comunității respective sau, mai precis, afirmarea plenară a naturii sale intrinseci. Această natură s-a dovedit deosebit de rezilientă și aproape imposibil de eradicat sau de suprimat.4

Francesco Guicciardini, în efortul său de a exonera membrii familiei Medici de acuzația gravă de tiranie, a argumentat că nu poate fi vorba de existența unui principato assoluto, ci mai degrabă de funcționarea unei monarhii reale, deghizate sub o alta formă de guvernare. Această configuraţie derivă din practica des întâlnită a consultării cu reprezentanții de seamă ai comunității, ceea ce îngrădea capacitatea puterii de a acționa în mod arbitrar sau discreționar. Prin această caracteristică, sistemul se apropia de principiile doctrinare ale regalității franceze și engleze, concomitent cu evidențierea unui set de idealuri specifice guvernării republicane.5

Cu toate acestea, Florența anului 1494 se afla la o distanță considerabilă de a constitui o republică stabilă, deși acest obiectiv rămânea un deziderat esențial. Așa cum bine a evidențiat J.G.A. Pocock, este imperativ să recunoaștem emergența unui mod de gândire denumit „machiavelism”, supus însă unor mișcări tectonice între paradigmele utilității, credinței și destinului, triadă care a continuat să funcționeze în ciuda tendinței de înlocuire a destinului cu corupția. Cu alte cuvinte, acest „machiavelism” a apărut din „articularea conceptelor și valorilor umanismului civic sub presiunea situației delicate în care s-a aflat Florența în perioada 1494-1530. O lume conceptuală dominată de paradigmele utilității, credinței și sorții a fost supusă tensiunii datorate deciziei republicane de a urmări valori universale într-o formă trecătoare, iar aceste tensiuni s-au intensificat odată cu evenimentele din lumea reală după 1494, când republica florentină nu a reușit să se mențină în fața reacției mediceene, iar republicile italiene nu au reușit să-și păstreze sistemul de relații în fața intrușilor francezi și spanioli. Din aceste tensiuni complexe am identificat două rezultate majore: revizuirea conceptului de virtù de către Machiavelli, care și-a găsit cea mai controversată expresie în sfaturile date principelui nou și cele mai durabile lecții în teoria armelor ca esențiale pentru libertate; și un studiu reînnoit și intensificat al teoriei aristotelice-polybiene (n.a. Polybios sau Polibiu – 208 î.Hr.-120 î.Hr. – a fost un istoric și stoic grec) despre guvernarea mixtă, în care Veneția a apărut atât ca paradigmă, cât și ca mit, iar în calitatea sa de antiteză a Romei, a contribuit la devierea atenției de la populismul militar al lui Machiavelli. Conceptele de cutumă, apocalipsă și anakuklosis (ciclicitate), bazate pe triada utilității, credinței și destinului, au rămas operabile de-a lungul timpului, și am remarcat doar o tendință observabilă – de mare importanță pentru teoria republicană – de a înlocui conceptul de destin cu cel de corupție: un mijloc, s-ar putea spune, de a introduce cauze secundare într-o imagine altfel dominată de pură întâmplare. În acest sens, s-a intensificat înțelegerea de sine istorică; dar triada medievală rămâne intactă.”6

În finalul acestui eseu, merită să evidențiem transformările pe care le-a suferit Florența între secolele al XIII-lea și al XVI-lea. Dacă secolul al XIII-lea era caracterizat de dominația familiilor războinice și de apariția breslelor, secolul următor era definit de conflictul triangular dintre elită, bresle și clasele muncitoare. Secolul al XV-lea a fost marcat de ascensiunea elitei și a familiei Medici, iar începutul secolului al XVI-lea de o nouă luptă ideologică triangulară și căderea republicii. Aceste idei sunt ilustrate de eminentul istoric american John M. Najemy astfel: „la începutul secolului al XIII-lea … marile familii dominau centrul orașului ca o clasă de războinici cu turnurile și enclavele lor fortificate, iar il popolo construia deja asociațiile care au produs republica breslelor în ultimele două decenii ale secolului. Până în secolul al XIV-lea, Florența devenise un teatru al luptelor triangulare dintre o elită care descoperise o nouă identitate ca negustori și bancheri internaționali, il popolo bazat pe bresle și clasele muncitoare, în principal din imensa industrie textilă, a căror scurtă cucerire a unei părți din putere în 1378-1382 s-a dovedit a fi un moment transformator care a speriat il popolo, determinându-l să renunțe la provocarea sa istorică și să coopereze în regimuri conduse de o elită care acum se autointitula o aristocrație civică și patriarhală. În secolul următor, regimurile elitei, inclusiv dominația neoficială a familiei Medici, au dominat politica și cultura florentină. Deoarece reprezentau din ce în ce mai mult potențialul pentru tipul de ordine princiară care pusese capăt guvernării comunale în alte orașe italiene (și astfel întruchipau pericolul „tiraniei”), familia Medici a sfârșit prin a înstrăina o mare parte din elita din care provenea și a fost exilată și înlocuită cu o republică cu o bază largă în 1494. În următorii patruzeci de ani tumultuoși, Florența a fost din nou scena unui conflict triangular, de data aceasta între republicani populari, familii de elită cu propriul lor brand de republicanism aristocratic și familia Medici. Ultima și cea mai radical populară dintre toate republicile florentine, cea din 1527-1530, a speriat elita (așa cum participarea claselor muncitoare la guvernare speriase il popolo cu 150 de ani mai devreme), determinând-o să abandoneze republica și să accepte, chiar dacă cu reticență, principatul Medici căruia i se împotriviseră timp de decenii.”7

Inima sus!

Bibliografie

1 J.G.A. Pocock (1975), The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, p. 114.

2 Ibidem, p. 117.

3 Ibidem, p. 122-123.

4 Ibidem, p. 164-165.

5 Ibidem, p. 236-237.

6 Ibidem, p. 333.

7John M. Najemy (2006), A History of Florence 1200–1575, Blackwell Publishing, Malden, p. 3.

Aurelian-Petruş Plopeanu este cercetător CS I dr. habil. (echivalent prof. univ. dr. habil.) în cadrul Departamentului de Știinţe Socio-Umane din Institutul de Cercetări Interdisciplinare al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi cadru didactic asociat al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Publicitate și alte recomandări video