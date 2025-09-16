Teren imens, cât pentru un parc industrial, scos la vânzare pe Europeană, lângă avion. Cine e vânzătorul?

Primăria Dumești încearcă să vândă 17,3 hectare, dar proiectul de hotărâre nu reușește să adune numărul necesar de voturi în Cponsiliul Local. Ce susține fiecare tabără?

De mai bine de două luni, potrivit anunțurilor afișate pe pagina proprie, Primăria Dumești se pregătește să scoată la vânzare un teren în suprafață de 17,3 hectare – aproape cât Parcul Industrial de la Lețcani. La fel ca la Lețcani, terenul este situat aproape de drumul european și de calea ferată, în locul cunoscut „la avion”.

Până la scoaterea la licitație, trebuie mai întâi ca proiectul de hotărâre pregătit în acest sens să treacă prin Consiliul Local. Ultima ședință, care s-a ținut ieri, l-a respins pentru a treia oară pentru că nu a întrunit numărul de voturi necesar. Este vizat patrimoniul comunei, astfel că e nevoie de acordul a peste două treimi din voturile celor 13 consilieri. Practic, doar 8 aleși au votat ieri „pentru” și ar fi trebuit măcar 9 voturi.

Cazul drumului asfaltat cu bani europeni, pe care comuna trebuie să îi dea înapoi

Primarul, Gabriel Agavriloaie, de la PSD, este ajutat de șase consilieri social-democrați. Din Consiliul Local mai fac parte trei consilieri liberali, doi de la USR și doi de la AUR. Primarul ne-a spus că vânzarea terenului respectiv este una dintre soluțiile prin care speră să aducă bani în bugetul local. Totuși, atât liberalii, cât și consilierii AUR susțin că nu e nevoie de vânzare. „Să vină cu alte soluții”, i-a invitat primarul.

Amintim că administrația comunei a prins o finanțare pentru modernizarea unui drum comunal, dar a trebuit să dea banii înapoi după ce nu a reușit să trimită în timp util hârtiile solicitate la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Rambursarea celor 3,8 milioane de lei a fost eșalonată pe 60 de luni. Din bugetul comunei pleacă lunar aproximativ 65 de mii de lei.

De ce vrea primarul să vândă pământul comunei

Despre proiectul care a picat ieri pentru a treia oară, primarul ne-a asigurat că respectă toate cerințele de legalitate și că banii sunt necesari și pentru continuarea proiectelor începute în comună: înființarea rețelei de gaz și asfaltarea mai multor drumuri. Ambele sunt pe Programul „Anghel Saligny”, despre care primarul Agavriloaie ne-a spus că decontările sunt suspendate, dar că lucrările ar putea să continue pe partea de cofinanțare – care totalizează aproximativ 10 milioane de lei – a proiectelor din partea primăriei.

Cât privește propunerea de vânzare a terenului, primul proiect de hotărâre pornea de la un preț de 3,50 lei/mp. Al doilea proiect a propus 20 de euro, iar al treilea, cel de ieri, 30 de euro – redus apoi din nou la 20. La valoarea cea mai mare, prețul de pornire al licitației pentru toată suprafața de teren ar fi 25,95 milioane de lei. La 20 euro/mp, acesta scade la 17,3 milioane de lei. Dacă proiectul ar fi adoptat, procedura de licitație s-ar desfășura cu plic închis, nu cu strigare.

Concesionare, nu vânzare, propune fostul primar

Opoziția se împotrivește însă vânzării terenului. Nu din alt motiv, spune fostul primar Mihai Cocoveică, acum consilier local, ci pentru că proiectul de hotărâre nu respectă cadrul juridic.

„Raportul de evaluare trebuia să reflecte valoarea de piață”, a subliniat fostul primar, arătând că terenul are acces la utilități, la rețeaua de medie tensiune, iar rețeaua de gaz (acum în construcție) va ajunge și acolo.

Ca soluție, Mihai Cocoveica spune că primăria trebuia să facă o scrisoare de intenție în care să arate că deține acest teren, parte a unei suprafețe mai mari, de 50 de hectare, pretabilă la concesionări.

În plus, el susține că la predarea mandatului, cu un an în urmă, în contul primăriei erau 4 milioane de lei, bani cu care se puteau plăti cel puțin în parte cofinanțările celor două pachete de lucrări.

