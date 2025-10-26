Teren și atmosferă de „județeană”, fotbal de subsolul Ligii a III-a, puncte uriașe în Liga a II-a, prime de Liga I

Reșița: Antonescu – Elton da Silva, Dudea, Apro – Gașpăr (84 R. Burlacu), Dolghi, Salhi, Chera (84 A. Negru) – Cioiu (69 A. Burlacu), Modan (84 Șteau), Jerdea (59 Fărăgău).

Antrenor: Flavius Stoican.

Poli: J. Fernandez – Opriș, Inglada, Cestor, Ștefanovici – Ghindovean, Vidakovic, Alceus (46 S. Camara) – Hrib (80 R. Olaru), Tiehi (73 Jipa), Ofori (80 Istratie; 90+2 Elo).

Antrenor: Anthony „Tony” Da Silva.

Cartonașe galbene: Dolghi (26) – Inglada (45+2), Opriș (57), Istratie (66 – când se încălzea), Vidakovic (90+1).

Arbitri: Alin Olaru; Ionuț Matica, Krisztian Toth.

0-1, min. 89: după un lanț de erori ale gazdelor, Istratie, găsit de o centrare de pe dreapta trimisă de Olaru, a preluat în careu și a înscris de la 7 metri, ușor lateral dreapta.

Politehnica Iași a luat o uriașă gură de oxigen sâmbătă dimineață, când a câștigat la Reșița, grație unui gol reușit pe final de meci. Iașul a reușit astfel să nu piardă total contactul cu zona fruntașă a clasamentului, fiind înaintea ultimului meci al rundei (FC Bihor – CS Afumați, care are loc azi, de la ora 11:30) pe poziția a X-a, la cinci puncte de ultima poziție promovabilă.

„Țurca pe maidan”

Victoria a fost obținută însă cu mare noroc, după un meci foarte slab al ambelor formații, criticat aspru de fani, ale căror comentarii au fost sugestive: „Țurca pe maidan”, „Calitatea fotbalului e praf”, „Rău tare a ajuns Liga a II-a”, „Sare mingea ca din perete”, „Ăsta nu e fotbal, e bambilici”, „E un chin să te uiți”, „Nu vezi trei pase legate”, „Circ de fotbal, echipe de Liga a V-a”.

Peisaj ca la Ziua Recoltei

Că lucrurile aveau să arate rău la nivel spectacular s-a simțit încă din start: terenul de la Reșița arăta ca un islaz comunal, iar atmosfera era, în ciuda vremii frumoase, dezolantă. Nici 200 de spectatori nu au fost atrași să vadă un meci urmărit pe facebook de cinci-șase ori mai multă lume! Știau însă ce știau reșițenii, de nu au venit la un meci care era printre capetele de afiș ale rundei…

Gafe de gâgă

Primii care s-au încadrat perfect decorului sumbru au fost portarii celor două formații, care au gafat uluitor în start. Hrib nu a profitat însă de eroarea lui Antonescu (min. 2), așa cum nici Modan (min. 6) de cea a lui Fernandez. Pe aceleași acorduri neinspirate au fost ulterior și Ofori (min. 11 – șut slab, după ce a scăpat singur), Cioiu (min. 14 – singur, la șase metri, a ratat incredibil) și Elton (min. 16 – „cap” în bară, de la șase metri, cu poarta goală).

Cum și-a mai spălat păcatele Fernandez

După un sfert de oră cu numeroase ocazii, apărute în urma unor erori personale uriașe, nu a unor idei de joc coerente a vreunei echipe, meciul a intrat și mai tare într-o zonă cenușie. Spre negru. Fără vreo idee de joc, cu numeroase erori, Reșița și Iașul au chinuit rău fotbalul, care a mai oferit până la pauză doar câteva faze de poartă, dar și o ocazie, semnată de Dolghi (40), al cărui șut de la 16 metri a fost parat de Fernandez.

Iașul a căzut la pauză

Actul secund a aparținut mult timp gazdelor, care au dominat într-un peisaj mai urât decât cel din prima repriză. Jerdea (47) și Elton (52) și-au bătut însă joc de ocazii clare, permițând ezitantei defensive ieșene să reziste. Asta deși, la fel ca în alte meciuri, Politehnica a suferit enorm, mai ales la faze fixe, cu toate că se știa că Elton și Modan sunt singurii adversari periculoși în astfel de momente.

Istratie a intrat, a marcat, a fost schimbat

Mai mult, în minutul 89, Poli a dat lovitura după o contră a lui Istratie, care a fost scos apoi, deși jucase nouă minute! Decizia lui Tony a fost la fel de surprinzătoare precum trecerea lui Tiehi în flancul stâng.

Succesul a fost nedrept după aspectul meciului, mai ales că în actul secund Iașul nu a știut să profite de culoarele mari din apărarea gazdelor, care avea trei fundași în fața a trei atacanți. Astfel, oaspeții au avut până la gol doar două încercări, ambele în afara porții, singura periculoasă fiind a lui Camara (70).

Primă uriașă pentru Poli

Trăgând linie, pe un teren și într-o atmosferă de „județeană”, după un meci cu o calitate de subsolul Ligii a III-a, Politehnica a obținut puncte uriașe în Liga a II-a. Pentru acest succes, Iașul va încasa o primă de 1.000 de euro de om. Bonusul e mai mare decât cel pe care îl acordă liderul Ligii I, FC Botoșani, și de mai bine de trei ori mai mare decât cel plătit de liderul Ligii a II-a, Corvinul Hunedoara!

Ce urmează

Urmare a succesului de ieri, Tony și-a menținut postul de antrenor, vânat, între alții, și de Stoican, care a avut ca aliați chiar personaje din anturajul portughezului! Pentru ca șeful băncii tehnice ieșene să reziste valului de contestatari, el trebuie acum să lege alte două victorii, cu FC Bihor și la Târgu Mureș, succese de care e nevoie pentru ca Poli să stea pe o poziție mai comodă la ultima întrerupere de sezon dinaintea vacanței.

