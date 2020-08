Termenele guvernamentale pentru autostrăzile A7 și A8, demararea lucrărilor la obiectivul 4 al centurii ocolitoare a Municipiului Iași și proiectul trenului metropolitan Iași (P)

Dezbaterea a avut loc după ce, în prealabil, ministrul Lucian Bode, alături de ministrul Costel Alexe și primarul Mihai Chirica s-au deplasat în cursul dimineții la Podu Iloaiei, Lețcani și Miroslava pentru a vedea situația din teren și a traficului din arealul drumului european E85, dar și obiectivele de investiții de pe traseul viitoarei autostrăzi și a centurii ocolitoare a Municipiului Iași.

Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor și președintele PNL Iași a arătat că dezvoltarea infrastructurii rutiere nu mai poate fi întârziată. Acesta a precizat că soluțiile au fost știute de guvernele anterioare, însă nu s-a dorit implementarea acestora.

„Avem la Podu Iloaiei «emblema» administrației PSD, monumentul neputinței și ignoranței social democrate, căci de ani de zile este cartoful fierbinte al traficului din județ, dar nici primarul PSD de acolo, nici actualul președinte al Consiliului Județean nu au făcut niciun demers concret pentru a identifica și implementa soluții concrete. Sunt tot mai multe zilele când pentru a tranzita oraşul Podu Iloaiei, ai nevoie de multă răbdare, nervi de oţel şi un răgaz de 40-60 de minute, deși ai de parcurs 6 km. Tot mai multe blocaje rutiere care sufocă efectiv oraşul! Este o situaţie disperată atât pentru localnici, cât şi pentru cei sunt în trecere! Devine tot mai evident că multe sectoare de pe E583 sunt incapabile să preia tot traficul rutier! La Sârca, la Podu Iloaiei şi în interiorul multor localități avem nevoie fie de extinderi, fie de rute ocolitoare, alternative, care să preia o parte din volum şi să asigure deplasarea în condiții de maximă siguranță şi într-un timp rezonabil!a precizat Costel Alexe.

Ministrul Costel Alexe a reiterat importanța obiectivului 4 a centurii ocolitoare a Municipiului Iași (rond Uricani – Cicoarei) și a anunțat, alături de primarul Mihai Chirica, demararea, săptămâna viitoare a licitației pentru proiectare al acesteia. În noiembrie 2020, va fi posibilă licitarea lucrărilor de execuție la acest tronson, urmând ca lucrările efective de execuție să înceapă în primele luni ale lui 2021. Având în vedere că acestea vor avea ca termen 12 luni, se poate anticipa ca la sfârșitul anului viitor să existe o nouă poartă de intrare în municipiu. Legat de acest subiect, primarul Municipiului Iași, Mihai Chirica, a precizat că se estimează că peste 120.000 de ieșeni vor accesa cu prioritate acest segment. Mai mult, noutatea este că obiectivul 4 va avea două benzi pe sens și nu una cât era până acum în plan. Astfel, un proiect care stagnează din 2012 a fost urnit în câteva luni, demonstrându-se că atunci când există voință politică și cooperare a autorităților locale și centrale, proiectele pot fi puse în mișcare. Ministrul mediului, Costel Alexe, a subliniat că administrația centrală a PSD și județeană nu au catadicsit să se implice în această problemă.

Primarul Municipiului Iași, Mihai Chirica a precizat, în cadrul conferinței de presă că, până acum, a existat o suită de promisiuni și nu s-a întâmplat nimic. În acest timp, a precizat primarul, „moldovenii au părăsit zona, iar familiile au fost astfel dezbinate. Lipsa programelor de dezvoltare a creat o regiune depopulată și sărăcie”. Drept garanție a faptului că proiectele prezentate astăzi vor fi și îndeplinite, Mihai Chirica a spus că el însuși reprezintă o clasă politică de altă factură, iar „dacă nu se va întâmpla nimic, în 2024, luați act de demisia mea politică”. „M-am aruncat în această luptă cu toată energia”, mai precizează Mihai Chirica, adăugând că, împreună cu Costel Alexe, „vom face echipă pentru Iași, mărturie stau carierele noastre politice”.

În privința autostrăzilor care vor lega Moldova de restul țării, Ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Lucian Bode a comunicat: „Pentru autostrada Unirii, pe secțiunea Târgu Mureș - Târgu Neamț s-a acordat o extensie de timp de 6 luni. Asta înseamnă că la începutul anului 2021 avem finalizată revizuirea studiului de fezabilitate. Etapa următoare fiind cea de scoatere la licitație a proiectării și execuției. Pentru secțiunea Târgu Mureș-Iași-Ungheni, am anunțat astăzi transmiterea către ANAP a documentației, vom urca în SICAP anunțul pentru revizuirea SF și întocmire proiect tehnic, astfel încât, după această etapă, să putem să scoatem la licitație execuția. În condițiile în care procedurile sunt în linie dreaptă și nu avem parte de contestații, anul 2027, din punctul nostru de vedere este anul în care autostrada Unirii ar trebui să fie finalizată”.

Ministrul Costel ALEXE a punctat că, pentru autostrada A8, Ungheni-Iași-Târgu Mureș, a discutat astăzi mult mai aplicat, prezentându-i dlui ministru Bode care este situația traficului pe E583 la Podu Iloaiei. Ministrul Alexe a amintit de deblocarea proiectului podului de la Ungheni în doar trei luni, în cadrul a două întâlniri dintre Ministerul Mediului și CNAIR, acestea regăsindu-se în OUG 101/2020 care modifică și completează legea autostrăzii Unirii. Ministrul Alexe a mai precizat că își dorește ca lucrările pentru A8 să înceapă de la Ungheni spre Iași și Tg Mureș pentru a rezolva astfel problema aglomerărilor de la Podu Iloaiei, Târgu Frumos și centura Pașcani. „Astăzi Iașul nu mai poate suporta, cu infrastructura pe care o are, acest trafic (...), iar eu și cu primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, suntem hotărâți să rezolvăm aceste probleme de infrastructură pe care astăzi le are Moldova” – încheie ministrul Alexe. Primarul Mihai Chirica a completat că termenul propus de Comisia Europeană este 2025, „adică acel termen general de 2027 pentru întreaga autostradă poate fi divizat în faze din mai multe surse de finanțare, folosindu-se cu prioritate sume din fondul de reziliență a UE pentru segmentul Iași-Ungheni-Tg Neamț” a precizat Costel ALEXE.

Întrebat despre proiectul de pe bulevardul Poitieres – Trei Fântâni, primarul Chirica a clarificat faptul că a fost emisă Ordonanța 101 privind preluarea de către autoritățile locale a proiectelor Companiei Naționale de Investiții acolo unde autoritatea locală are capacitatea administrativă de a implementa. „Imediat după apariția ordonanței noi am depus documentația și am înștiințat și Direcția Generală și CNAIR-ul că suntem în măsură să preluăm în administrare acest proiect. Am primit răspunsul de la Ministerul Transporturilor că sunt de acord cu transferul acestor tronsoane din artera de ocolire a municipiului. Predarea se face cu tot cu finanțare (...) tronsonul se aseamănă mai mult cu o stradă decât cu un drum de ocolire (...) după emiterea normelor de aplicare să fie transferat acest tronson către noi. Practic nu a fost abandonat, dimpotrivă, se caută o administrare directă” – completează Mihai Chirica, precizând că finanțarea de la Comisia Europeană, din banii de reziliență va fi de aproximativ 7.2 miliarde de euro. În legătură cu studiul anunțat anul trecut, privind relocarea unor utilități de pe bulevardul Poitieres, primarul a precizat că studiul este scos la licitație.

În cadrul dezbaterii, conducerea Ministerului Transporturilor a realizat o amplă prezentare a planului investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pe perioada 2020-2013. Ministrul Bode a punctat că România va aloca începând cu anul viitor aproximativ 4 miliarde de euro anual, adică 2% din PIB, pentru infrastructură, utilizând fonduri guvernamentale, europene nerambursabile și împrumuturi externe.

O noutate absolută a fost lansarea proiectului trenului metropolitan Iași, parte a unui plan național care cuprinde astfel de rețele pentru Cluj-Napoca, București, Sibiu, Timișoara și alte mari municipii. Acest segment important din piața transportului este deja folosit pe larg în multe state din UE. Această variantă de transport crește semnificativ accesibilitatea, mobilitatea din zona urbană și peri urbană, este un mijloc ecologic de transport și înlocuiește cu succes automobilul, participând astfel la descongestionarea arterelor rutiere. Proiectat pe distanțe scurte, cu stații și punte de oprire dese, trenul metropolitan este o soluție ultramodernă, care utilizează în mare parte infrastructura feroviară existentă sau linii suburbane dedicate, cu peroane simple, cu stații sau puncte de oprire fără personal. Călătoria durează în general sub o oră, cu o viteză comercială de 40-60km/h.

Ministerul Transporturilor a prezentat astăzi oficial la Iași planul pentru trenul Metropolitan Iași („S-Iași”). Vor exista astfel trei linii:

Linia metropolitană S1 Iași: Bârnova (P&R) – Piciorul Lupului – Ciurea (P&R) – Poitiers – Zona comercială Nicolina – Nicolina (P&R) – Iași (P&R) – Canta – Păcurari – Antibiotice (P&R) – Lețcani (P&R) – Movileni – Larga Jijia (P&R).

Linia metropolitană S2 Iași: Cristești (P&R) – Holboca – Socola (P&R) - Nicolina (P&R) – Iași (P&R) – Canta – Păcurari – Antibiotice (P&R) – Lețcani (P&R) – Podul Iloaiei (P&R) (Tg. Frumos (P&R) - Pașcani)

Linia metropolitana S10 Aeroport: Iasi (P&R)– Nicolina (P&R)– Socola – Aeroportul Internațional Iași(P&R)

Vizita ministrului Transporturilor Lucian Bode va continua astăzi cu vizita Ministrului Fondurilor Europene, Marcel Boloș, și a vicepremierului Raluca Turcan. Vizatele guvernamentale din aceste zile la Iași sunt parte din lansarea programului național investiții și relansare economică ce includ cu prioritate obiective importante de investiții pentru municipiul și județul Iași.

Departamentul de Comunicare al PNL Iași