Terorismul mediatic

În urmă cu 25 de ani, istoricul Jean Sévillia publica o carte ce a cunoscut un mare succes: Terorismul intelectual (Perrin). Cartea a fost reeditată de mai multe ori, iar la începutul acestui an a apărut o nouă versiune, mult mai amplă decât prima ediție. Voi reveni cu alt prilej asupra ei, întrucât avem a face, indubitabil, cu un eveniment editorial. Ca să rezum: Sévillia trece în revistă situațiile în care, din 1945 încoace, intelectualii (mulți dintre ei celebri) au dat dovadă de o orbire scandaloasă (sau de o ipocrizie nu mai puțin revoltătoare), susținând fel de fel de enormități și deformând, cu tupeu, realitatea. Prin analogie, cred că se poate vorbi la noi de un terorism mediatic, ce a atins în ultima vreme forme paroxistice. El se manifestă pe rețelele de socializare, pe diferite site-uri și la câteva posturi de televiziune, în fruntea cărora stau Realitatea Plus și România TV. Nu putem vorbi de un terorism intelectual pentru simplul motiv că intelectualii adevărați nu participă, spre cinstea lor, la această mascaradă sinistră. Protagoniștii vin din alte zone: ei sunt foști milițieni – Mitică Dragomir și Dumitru Coarnă, foști „lucrători” în SRI – Alin Savu (care însă seamănă mai curând a fost milițian sau a fost securist), foști turnători la Securitate – Sorin Roșca Stănescu, foști militanți pentru democrație, dar care au, evident, probleme psihice – Sorin Ilieșiu, un preot supraponderal – Valentin Guia – care eructează absurdități și răutăți deloc creștinești, ziariști care și-au pierdut busola și reperele morale (presupunând că le-au avut vreodată) – Marius Tucă, Ion Cristoiu, Bogdan Chireac etc, etc. Mijloacele pe care acești ipochimeni le folosesc sunt rudimentare, dar și eficiente: calomniile, minciunile, amenințările, falsele „dezvăluiri”, șantajul.

La Realitatea promovarea deșănțată a lui Călin Georgescu ar putea stârni invidia activiștilor care regizau cultul personalității lui Ceaușescu. Așa cum bâlbele și vorba îngălată nu reușeau să știrbească prestigiul celui mai iubit fiu al poporului, la fel inepțiile debitate de „președintele ales” nu par să-i descurajeze pe admiratorii lui fanatizați. În schimb, un public credul e gata să accepte calomniile ce îi vizează pe posibilii concurenți ai celui care vrea binele țării. Una din victimele preferate este Nicușor Dan. Ninsoarea care a perturbat circulația în București a declanșat rafale de atacuri vizându-l pe primarul general. Degeaba s-a precizat că de starea străzilor răspund primarii de sector: Nicușor Dan a fost în continuare arătat cu degetul, pus la stâlpul infamiei pentru că a avut ideea unui scurt turneu electoral în Moldova tocmai în momentele în care bucureștenii înfruntau eroic pericole cumplite – înzăpezirea sau alunecatul pe gheața de pe trotuare. Iar dacă adăugam „știrea” difuzată cu maximă voluptate, cum că „Nicușor Dan recunoaște că a primit bani de la Soros”, avem imaginea unui om terminat, a cărui carieră politică avortează înainte de a începe.

Dar fantoma lui Soros apare acolo unde nu te aștepți. Președintele interimar e numit, la cele două televiziuni amintite mai înainte, „soroșistul Bolojan”. După ce criterii, mi-a fost imposibil să ghicesc (după cum e ciudat că Antonescu, candidatul comun, scapă acestor anateme). Obsesia Soros e una din cele mai ridicole acuzații menite, în mintea celor care o formulează, să-l trimită în neant pe adversar. Soroșiștii s-au infiltrat în România pretutindeni, vânarea și lichidarea lor a devenit o misiune națională de importanță vitală. Parcă îl văd pe George Soros, ajuns acum la frumoasa vârstă de 94 de ani, râzând diabolic și exultând la gândul că a izbutit să distrugă tradițiile sfinte ale acestui neam! Adevărul istoric e puțin diferit. Fundația pentru o societate deschisă, fundație înființată de Soros, a jucat un rol major în impunerea valorilor democratice. Și tocmai fiindcă România este o democrație, rebuturi umane, precum Georgescu și alții asemenea lui, au posibilitatea să se manifeste și să delireze în voie. Iată cum, o dată în plus, infernul e pavat cu bune intenții…

Iar delirul lor a găsit un sprijin neașteptat în delirul lui Trump, pe care georgiștii îl invocă la tot pasul. Ar fi bine însă să fie prudenți: Trump e capabil să spună astăzi contrariul a ceea ce a spus ieri. În fine, Trump nu e – din fericire – veșnic. Și e atât de megaloman încât, în ochii lui, unul ca Georgescu nu contează nici cât o ceapă degerată.

Alexandru Călinescu este profesor emerit la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, critic literar şi scriitor

