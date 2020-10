Test de COVID pentru Guvernul Orban

Creşterea rapidă a cazurilor de COVID din ultimele zile pune o presiune mare pe sistemul sanitar, dar şi pe economia naţională. Parcurgem în momentul de faţă două spirale, una pandemică şi alta a deficitelor care cresc de la o lună la alta. În primul caz situaţia poate evolua imprevizibil în timp scurt, după cum o arată şi ultimele date, de la 2.086 cazuri în prima zi din octombrie, la 3.130 ieri. Un salt de 50% într-o săptămână arată o transmitere comunitară intensă a virusului, iar privind la alte state din UE trendul poate deveni exploziv. Cehia, Franţa sau Spania sunt printre cele mai afectate, guvernele trecând la măsuri restrictive. Executivul de la Praga a instituit starea de urgenţă pentru o lună, limitând la 10 numărul persoanelor care pot participa la întâlniri în interiorul clădirilor sau trecând şcolile din Praga şi alte zone roşii ori galbene în sistem on line. Până la tratamente revoluţionare sau vaccinuri, restricţiile sunt acum singurele măsuri care să încetinească propagarea virusului. Pe de altă parte, aceste măsuri vor influenţa negativ performanţele economiei româneşti, una dintre cele mai necăjite din spaţiul comunitar. Populaţia Cehiei, de exemplu, cu un PIB dublu pe cap de locuitor, resimte altfel urmările unui lockdown. Cu cel mai scăzut rating din UE (suntem la un pas de retrogradarea în zona „junk”, cum se mai spune la „non-investment grade”), noi ne împrumutăm cu dobânzi de 4 ori mai mari faţă de guvernul ceh (3,7% faţă de 0,8%). Pentru a umple găurile din venituri, în 5 luni de pandemie (martie-iulie) am fost nevoiţi să împrumutăm în jur de 13 miliarde de euro, pentru ca în luna septembrie, Ministerul Finanţelor să anunţe un deficit bugetar de „doar” 5,2% pe primele opt luni.

Numai că alunecarea pe spirală nu se opreşte nici pe departe aici. În lipsa unor măsuri nepopulare în prag de alegeri (majorări de taxe şi impozite, concedieri, îngheţări de salarii etc.), creşterea punctului de pensie va accelera îndatorarea. În cazul în care va trece legea adoptată în Parlament (plus 40% la punctul de pensie), deficitul de anul viitor va fi peste 11%. Ceea ce înseamnă noi împrumuturi pe care le vor plăti generaţiile viitoare. De altfel, o astfel de creştere, la grămadă, va spori inechităţile între pensionari. O pensie de 1.000 de lei va ajunge la 1.400, iar una de 5.000 la 7.000 de lei. Nu mai discutăm de pensiile speciale, cea mai mare urmând a fi de vreo 100.000 de lei net pe lună! Ce bunăstare vor simţi cei 40.000 de pensionari ieşeni (un sfert din total) care trăiesc cu 800 de lei pe lună? Se tot discută despre impozitarea progresivă a pensiilor, numai că unele voci din justiţie susţin că va fi greu de trecut pe la Curtea Constituţională, în condiţiile în care impozitul pe salarii are cotă unică. Deocamdată, CCR e aşteptată să ia o decizie în privinţa impozitării cu 85% a pensiilor speciale (pentru sumele ce trec de 7.000 de lei), lege contestată de Avocatul Poporului şi de Înalta Curte de Justiţie.

De remarcat faptul că cele două spirale se pot „suprapune”, una o poate amplifica pe cealaltă, iar efectele pot fi dramatice. Pe lângă pierderile de vieţi omeneşti, pierderile economice pot creşte cu mult peste ceea ce s-a văzut până acum. În aceste condiţii, marja de manevră a Guvernului Orban este foarte redusă şi se adaptează de la o zi la alta. Măsurile de restricţie trebuie gândite în aşa fel încât să afecteze cât mai puţin economia, printre cele mai lovite fiind sectorul HORECA, multe restaurante având deja un picior în groapă. Acest impact COVID înseamnă taxe pierdute de stat şi mii de locuri de muncă desfiinţate. Dacă se menţine evoluţia din ultima săptămână, probabil va fi nevoie de măsuri de carantină pe zone, în funcţie de rata infectărilor. Deja bolnavii aşteaptă la porţile spitalelor ore în şir sau sunt plimbaţi dintr-un judeţ în altul în căutarea unui loc la terapie intensivă. În aceste condiţii, îşi va asuma guvernul liberal măsuri nepopulare în prag de alegeri? Până acum a avut grijă la imagine şi a mers pe sârmă, dar va fi tot mai greu să-şi menţină echilibrul. Iar dacă va rezista, rămâne de văzut cu ce costuri.