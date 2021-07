Test: vom sta toată vara cu mercuru-n sus?

1) De ce va fi caniculă în vara asta?

a) De la căldură, evident; când e frig afară nu se face caniculă! / b) E o conspiraţie a producătorilor de bere rece şi îngheţată / c) Ca să se usuce ţara, după atâtea ploi.

2) Cum procedaţi când e caniculă?

a) Consum lichide, ca să mă hidratez / b) Consum lichide, ca să mă ebrietez / c) Consum mai puţin gaz, că opresc centrala termică.

3) Care sunt efectele nedorite ale caniculei?

a) Transpir sub costum, ameţesc, mi se taie picioarele / b) Transpir şi consum, mă ameţesc, mi se taie filmul / c) Îmi transpiră pisica şi miroase urât.

4) La ce se foloseşte termometrul?

a) La băgat microcipuri sub pielea clienţilor din supermarket / b) Măsor temperatura şpriţului / c) Măsor înălţimea copilului: are opt termometre şi un sfert!

5) Ce faceţi când se anunţă caniculă?

a) Fiind om gospodar de felul meu, îmi fac sanie / b) Pun berile la răcit / c) Deschid uşa frigiderului, să se facă răcoare în toată casa!

* Una peste alta, nu ştim dacă la ora apariţiei acestui text va fi caniculă ori nu, fiindcă vremea se schimbă de la o zi la alta, deci e posibil ca atunci să vedem copii cu multe sănii, care se bulgăresc. Ideea e că trebuie să vă feriţi de căldură, dacă e caniculă, şi de frig, dacă dă gerul. Să vă feriţi şi de tornade, descărcări electrice, câini maidanezi, hoţi de buzunare, produse alimentare expirate, coronaviruşi şi excese. Sănătate!