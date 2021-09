Teste PCR si Antigen la Clinica Psihomed din Municipiul Iasi, de luni pana duminica (P)

Clinica Psihomed din Municipiul Iasi este un partener medical de incredere in lupta cu noul coronavirus si ofera pacientilor preturi speciale pentru testarea COVID19.

Rezultatele la testele PCR le primiti in aceeasi zi ( seara ), in romana sau engleza. La testul Antigen, rezultatul vine in doar 30 de minute.

Testele le puteti face in fiecare zi, de luni pana duminica, in intervalul: 08:00 – 14:30.

Test PCR: 200 ron

(Rezultat in aceeasi zi, seara, in romana sau engleza)

Test Rapid Antigen: 90 ron

(Rezultat in 30 min)

Test Anticorpi Covid Igg+Imm: 120 ron

Clinica Psihomed se afla pe strada Bucium, numar 36, in incinta parcarii Centrului Comercial Felicia, Municipiul Iasi.

Pentru programari sunati la telefon: 0723121782 / 0733566966, mail: psihomedbacau@yahoo.com sau online pe site: clinicapsihomed.ro.

