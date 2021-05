Testează televiziunea online prin internet de la IPTV România! (P)

Televiziunea online este o modalitate modernă și confortabilă pentru a te bucura de programele preferate. În fucție de grila de programe și de pachetul ales, printr-un astfel de serviciu poți avea la tine acasă orice film, orice emisiune sau program pe care ți-l dorești.

Totul simplu, cu un singur click.

IPTV România este un serviciu de televiziune online de calitate, care îți oferă o gamă vastă de posturi românești, serviciul fiind compatibil cu cele mai populare aplicații TV. Acest serviciu îți oferă o modalitate ușoară de a viziona canalele românești, oriunde te-ai afla.

De ce să alegi IPTV România

Prin acest serviciu beneficiezi instant de acces la peste 7000 de canale românești și străine, la calitate superioară – 4k - FHD. În plus, ai parte de peste 2500 de filme și seriale. Clipele de relaxare din fiecare seară vor căpăta o altă anvergură.

Adună-ți prietenii, oriunde sunteți, în vacanță, în afara țării, la mare, la munte, pentru a vă bucura de televiziune online rapidă și simplă. Fără dispozitive suplimentare și fără cablu.

Poți avea acces la servicii din orice țară. Rețeaua internațională are la dispoziție 20 de hub-uri în Europa, America și Rusia. IPTV beneficiază de trei stații proprii de recepție în Rusia, Anglia și Republica Moldova, legate în cadrul hub-ului principal din Saint Petersburg.

Stabilitatea rețelei și uptime-ul este de peste 99,5% , oferindu-ți astfel posibilitatea să vizionezi ceea ce îți place, oricând îți dorești, instant, după plata abonamentului.

În plus, poți testa gratuit rețeaua. Și odată ce te-ai abonat, ai parte de suport non stop, 24 din 24, 7 zile din 7, timp de 365 zile pe an.

Care sunt prețurile pentru abonamentele IPTV

Poți alege în funcție de ceea ce îți dorești, prețurile fiind 12 euro pe lună, 35 de euro pe 3 luni, 65 euro pe 6 luni sau cel mai avantajos pachet de 120 euro pe an.

Serviciile sunt disponibile pentru toată lumea. Tot ce ai nevoie pentru a le accesa este o conexiune la internet de minim 2Mbps și un PC / MAC sau un dispozitiv mobil android sau ios. Nu ai nevoie de configurare, nu își trebuie setări sau antene satelit.

Totul funcționează simplu și e făcut pentru ca tu să te poți bucura alături de cei dragi și de cunoscuți de canalele preferate, oriunde v-ați afla.

În plus, tu alegi modalitatea de plată preferată. Poți plăti direct online serviciile, prin PayPal sau prin Revolut. Iar dacă ai crezut că asta e tot te-ai înșelat.

IPTV România este un serviciu prietenos cu tehnologia, așa încât poți face plata pentru servicii și în Bitcoin sau Elrond, dacă ești pasionat de cryptovalute.

Plata online, activarea instant, posibilitatea de testare gratuită și cele peste 7000 de posturi + 2500 de filme și seriale sunt tot ce ți-ai putea dori de la un astfel de serviciu. În plus, ai și Radio, VOD și o mulțime de canale pentru filme online.

Sunt peste 4000 de clienți deja înregistrați și fiecare dintre ei se bucură de cea mai bună vieteză și cel mai bun IPTV. Te poți alătura rețelei și tu penru a avea parte de filmele și serialele preferate, dar și de canalele TV preferate peste tot în lume.