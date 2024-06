România, precum Botswana

Citat din Tom Sora

„Cel mai important element ideologic pe care artiștii neo-avangardei (după 1959) l-au păstrat de la avangarda ‘istorică’ (din anii 1920) a fost țelul de-a distruge societatea democratică.“

(Din cartea: Intelectuali de stânga în serviciul totalitarismului)

Din fuga autocarului 2

Văd eu un panou electoral mare Construim în România – puternici în Europa (PNL) pe câmp, lângă șosea, plantat deasupra unei insulițe împrejmuite cu un gard, iar în față, spre șosea, o expoziție de pitici de grădină, vorba unei vechi reclame (parcă la berea Bucegi?), “o herghelie de pitici” plus alte figurine de grădină expuse pesemne de piticarul-proprietar al parceluței împrejmuite. Bună alăturare.

Altă premieră

Am văzut și anul trecut ciudățeniile de ciuperci ce nu par ele tocmai comestibile, pentru că nu arată precum ciupercile “normale”. Anul trecut, am săpat parcela de pământ din curte (de lângă grajdul mare din șură) îngropându-le. Anul ăsta, iar am văzut două-trei, mai mici. După ce-am pus cartofii, am descoperit două exemplare mai mari alături, lângă zidul șurii, într-un colț umbros și ferit de soare. Le-am făcut o fotografie și am urcat cele două poze pe FB. Ca să aflu apoi că e vorba de niște ciuperci nu doar comestibile, ci că sunt o raritate, o delicatesă! Că le zice zbârciogi (Speisemorchel în germană, varianta găsită de mine fiind Spitzmorchel, adică zbârciog ascuțit/conic) și că s foarte buni.

Am căutat eu o rețetă, am făcut o mâncărică de ciuperci cu cei doi zbârciogi (altă ciudățenie: atât coada, cât și “căciula” sunt goale pe dinăuntru!), am mâncat de două ori (avertizat fiind că-s foarte sățioase respectiv oareșcum mai greu de digerat), dar pe spate nu m-au dat.

Ca fapt divers, prin Franța, de pildă, 150 gr de zbârciogi congelați costă 10 euro, iar 15 gr de zbârciogi uscați 20! Un fel de trufe, ce să mai.

Sfârşitul lumii

Sfârşitul lumii, de va veni din cauza oamenilor, nu va veni de la oameni obişnuiţi, ci de la toţi cei care vor să salveze lumea cu orice preţ, indiferent de costuri, care, vorba aia, ţin morţiş s-o salveze – cu forţa și cu fulgi cu tot.

Evidență

Evident, nu poate fi găsit ceea ce nu există. Dar omul de-aia e om, ca să caute în continuare.

Mda, cam așa

If you have to ask how much it costs, you can’t afford it. Adică: „Dacă trebuie să întrebi cât costă, nu-ți permiți lucrul acela.”

A spus-o J. P. Morgan (1837-1913, om de afaceri american). Desigur, există o relativitate și în afirmația asta aforistică: să nu creadă cineva că oamenii cu bani nu se uită la preț ori nu negociază prețul, la o adică. Nu de alta, dar cu cât ai mai mulți bani, cu atât ai putere mai mare de negociere…

Idioții și propaganda

“Propaganda”, am citit că ar fi zis scriitorul și dramaturgul, politicianul și pacifistul irlandezo-englez George Bernard Shaw (1856-1950), “nu e gândită să facă din oameni niște idioți. Ea e gândită din start pentru idioți.”

Ce e ciudat e “doar” faptul că Shaw (premiul Nobel pentru literatură în 1925 și Oscar pentru cel mai bun scenariu-adaptare pentru film) s-a înscris într-o anumită măsură el însuși în rândul idioților ca admirator al lui Stalin și al altor dictatori pe care-i aprecia ca mahări în sensul prim german de Macher, cei care fac/rezolvă (lucrurile) (get things done).

4+1

Are duminica pe la prânz o rubricuţă la RRA (nu i-am reţinut numele autoarei) și prin aprilie am aflat de la dânsa așa: cică există patru categorii de femei (ea subliniind șugubăț că n-ar face parte din niciuna!):

domnişoare; doamne; doamne fereşte şi

doamne mai dă.

Aș completa eu că am putea lua în considerare și a cincea categorie, anume

doamne ajută! (Poate tipa de la RRA face parte fix din asta?)

România cu urşii…

precum Botswana cu elefanţii.

În momentul în care cineva din afară (din Germania, de pildă, care s-a luat de Botswana) ne va trage de mânecă și ne va cere să nu cumva să dăm autorizații de împușcat urși, n-ar fi rău să propunem și noi: Da? Atunci haideți și luați de aici măcar 1000 din cei 6000-8000 de urși (de, nu știm prea bine nici câți urși viețuiesc prin țară), pentru că România are, zic specialiștii, spațiu de habitare pentru maxim 4000 de urși.

Titluri

Mâţa şi mustaţa

Tuşa şi mătuşa

Straniu

Şucărit înseamnă supărat (de la a şucări, desigur, a supăra), pe când şucar (preluat din romani, şukar) înseamnă bine, frumos!?

Amintiri din comunism

Vai ce amintiri din comunism îmi trezeşte discursul verde contemporan, cel pozitiv, menit să sublinieze cuceririle contemporane și progresul progresist – deci verde în sensul cât mai generic, deloc limitat doar la ecologie, chit că salvarea planetei e văzută (de la încălzirea globală etc.etc.) ca punct nodal: zici că ni se prezintă „realizărili” ceauşiste de pe vremuri!

Carol Mălinescu

Da, îmi place rubricuța lui de dimineață de la RRA (“150 de cuvinte despre cei ce nu cuvântă”). Asta cu atât mai mult cu cât se termină îndeobște cu câte o poantă simpatică. De pildă asta despre pisici:

„…luaţi-o în braţe şi dacă toarce, se simte bine, pentru că pisicile nu mimează niciodată plăcerea“.

Sau asta, despre diferența dintre taur și bou: „Boul e un fost taur care şi-a găsit fericirea în muncă.“

Michael Astner este poet, traducător și publicist

