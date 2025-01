Tezaurul nevăzut din Nord-Estul țării. Cea mai săracă regiune a țării a împrumutat statul în 2024 cu miliarde de lei

Convertită în euro, suma totată investită doar prin Trezorerie în titlurile de stat emise în anul 2024 de persoane din Iași, Bacău, Botoșani, Suceava, Neamț și Vaslui se ridică la peste 355 milioane de euro.

Dobânzi mai mari decât cele oferite de bănci

Populația are încredere în acest tip de investiție, cu dobânzi mai mari decât cele oferite de bănci și care generează venituri neimpozabile, spun reprezentanții Trezoreriei. Directorul executiv al Trezoreriei regionale Iași, Marian Bosian, susține această idee cu cele mai recente calcule făcute asupra anului 2024: „În timp ce valoarea subscrierilor a fost de 1,77 miliarde lei, valoarea titlurilor de stat răscumpărate anticipat a fost de doar 22,1 milioane lei”. Valoarea răscumpărărilor anticipate cerute de persoanele care și-au retras banii fără să mai aștepte ca titlurile lor de stat să atingă termenul de maturitate până la care ar fi putut încasa dobânda completă a reprezentat doar 1,2% din valoarea totală a subscripțiilor prin Trezorerie realizate în județele Regiunii Nord-Est.

Populația din județul Bacău a contribuit cu cea mai mare sumă la totalul investit de locuitorii Regiunii Nord-est, prin Trezorerie, în titluri de stat. Băcăuanii au cumpărat titluri de stat de 525,8 milioane de lei, adică 30% din totalul pe regiune. Și tot locuitorii din Bacău au fost și „campionii” răscumpărărilor anticipate: din cele 22,1 milioane de lei răscumpărate, 6,5 milioane s-au întors la investitorii băcăuani.

Cele mai recente date: emisiunea din 13 ianuarie

Cea mai recemntă emisiune de titluri de stat, lansată în acest an, pe 13 ianuarie, are ca dată limită de subscripție ziua de 7 februarie (prin Trezorerie). Dobânzile mari, de 7% la titlurile Tezaur cu maturitate de un an, de 7,5% la cele cu maturitate de 3 ani și de 7,8% la titlurile cu maturitate de 5 ani au stârnit din nou interesul populației, inclusiv din regiunea Nord-Est. Iar reprezentanții Trezoreriei, la fel ca și cei ai companiei Poșta Română – instituțiile prin intermediul cărora se pot achiziționa titluri de stat, spun că dacă investitorii online sunt în general medici, judecători, avocați, persoane cu salarii mari și familiarizate cu lucrul pe calculatorul, la ghișeu subscripțiile pentru„Tezaur” (titlurile de stat din Programul Tezaur) sunt adesea făcute în numerar de persoane vârstnice. Pensionarii nu sunt o raritate în rândul acestor investitori care împrumută statul în schimbul unor dobânzi generoase.

Publicitate și alte recomandări video