„The Hills of Change”: O simfonie în șapte părți ce leagă Iașul și Oslo prin muzică și artă vizuală

Publicul a descoperit o lucrare simfonică în șapte părți, inspirată de coline emblematice ale celor două orașe, reinterpretate sonor de compozitori români și norvegieni.

„The Hills of Change” este o lucrare simfonică ce cuprinde șapte părți, fiecare inspirată de colinele emblematice ale orașelor Iași și Oslo. Această simfonie a fost o colaborare între compozitori români și norvegieni, fiecare contribuind cu interpretări muzicale ce reflectă specificitatea geografică și culturală a celor două orașe. Compozitorii din România și Norvegia s-au lăsat inspirați de relieful orașelor și de lucrările de artă realizate de pictorii Valerica Duca și Felix Aftene.

Concertul de la Iași a fost dirijat de Kristoffer Wøien, cu Daniel Lazar în rol de maestru de concert. Ansamblul simfonic, format din 26 de instrumentiști români, a adus în fața publicului o premieră muzicală.

Pe 21 februarie, la Palatul Braunstein din Iași a avut loc conferința de închidere a inițiativei „The Hills of Change”. Aceasta a adus în prim-plan concluziile proiectului și a evidențiat modul în care colaborarea dintre artiștii români și norvegieni a contribuit la dezvoltarea unei creații artistice inovatoare.

„«The Hills of Change», dincolo de faptul că este o inițiativă bilaterală, este o simfonie transculturală prin care am înfrățit două orașe – Iași și Oslo. Sunt orașe înconjurate de coline, de aici și cele șapte părți și numele, fiindcă Iașul este orașul celor șapte coline. Asta ne-a făcut să aducem șapte compozitori, atât din România, cât și din Norvegia. Au fost patru compozitori români care au fost într-o vizită de inspirație în Oslo, la finalul anului 2024, și și-au găsit muzicalitatea în relieful orașului, alături de inspirația oferită de picturile realizate de Valerica Duca, o pictoriță stabilită în Norvegia. Compozitorii norvegieni au venit în Iași, anul trecut, iar ei și-au găsit inspirația muzicală în colinele Iașului și în picturile lui Felix Aftene”, a precizat Patricia Roxana Brohanschi, managerul proiectului.

Cele trei coline din Iași ce au fost transpuse în părți ale simfoniei „The Hills of Change” sunt Copou, Cetățuia și Repedea.

Cei șapte compozitori implicați în proiect sunt Tirill Mohn, Martin Romberg și Kristin Bolstad din Norvegia, alături de Sabina Ulubeanu, Paul Pintilie, Alexei Țurcan și Alexandru Murariu din România. Fiecare dintre aceștia a creat o parte inspirată de colinele reprezentative ale orașelor Iași și Oslo, având ca punct de referință lucrările pictorilor Felix Aftene și Valeria Duca.

Alexei Țurcan, un alt compozitor român, a explicat că vede cum Iașul capătă o alură de oraș cultural prin astfel de proiecte.

Pentru compozitorii norvegieni, experiența Iașului a fost la fel de captivantă. De exemplu, compozitoarea Titill Mohn a descris experiența sa la Iași ca fiind „extraordinară”, fiind impresionată de influențele arhitecturale ale orașului.

„Pentru mine, a fost o experiență foarte extraordinară! Am fost invitați timp de o săptămână la Iași. Prima mea experiență în Iași a fost destul de diversă, cu multe influențe vizibile în arhitectură, reflectând diferite perioade istorice. Am vizitat muzee, diverse parcuri, iar după am mers la galeria lui Felix Aftene. Acolo, în fața picturilor sale, am început să mă concentrez și mi-am dat seama că voi compune muzică, deoarece lucrările lui mi-au permis să aud influențele Iașului în compozițiile mele”, a spus compozitoarea norvegiană Titill Mohn în cadrul conferinței de presă.