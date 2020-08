The Killers nu a găsit dovezi care să susţină acuzaţiile de agresiune sexuală aduse echipei sale tehnice

După ce au discutat cu aceasta, cu membrii echipei spaţiului de concerte din Milwakee, unde ar fi avut loc incidentul, dar şi cu presupusa victimă, avocaţii nu au avut o confirmare a celor susţinute. Totuşi, membrii trupei au cerut ca oricine deţine informaţii legat de aceste acuzaţii să îi contacteze şi au anunţat că vor implementa un nou sistem în viitoarele turnee pentru raportarea agresiunilor sau hărţuirii.

Avocaţii au confirmat că Chez Cherrie (numele contului de Twitter de pe care au fost făcute dezvăluirile) a lucrat în turneul The Killers timp de trei săptămâni, în aprilie 2009, şi că „a primit o mare parte din informaţiile împărtăşite dintr-o a doua sau a treia sursă”. „A confirmat că nu a asistat ea însăşi la presupusele întâmplări”, se arată într-un comunicat transmis BBC.

A mai fost stabilit că inginerul care ar fi iniţiat şirul de raporturi sexuale a fost identificat drept „un coleg de muncă problematic”, ale cărui „remarci sexiste şi comentarii nepoliticoase” faţă de Cherrie, precum şi tratamentul aplicat altora în turneu, erau considerate incorect de cei care le-au remarcat.

El ar fi anunţat prin staţie că într-o cabină se află o femeie şi că cei care vor să întreţină raporturi sexuale cu aceasta pot să îşi treacă numele pe o listă. Persoanele chestionate au spus că asta a fost „o încercare de a glumi”, iar unii au şi-au amintit că „limbajul vulgar” şi „glumele bădărane” erau uneori auzite în turneu. Persoana respectivă nu mai lucrează pentru trupă de ceva vreme. Personalul spaţiului de concert au spus că vestiarele erau conectate şi nu aveau uşi.

A fost contactată şi intervievată şi presupusa victimă - o femeie care a primit un permis de a intra în culise. Ea a confirmat că se afla acolo cu o prietenă, dar că nu au fost lăsate singure în cabine. Cele două au participat şi la festivalul Lollapalooza din acelaşi an, ca invitate ale echipei de producţie a trupei.

În urma acestei anchete, trupa şi-a exprimat regretul că angajata nu s-a simţit în siguranţă şi că a fost hărţuită psihic. The Killers, formată în Las Vegas în 2001, este una dintre cele mai populare trupe rock din lume, cunoscută pentru melodii ca „Mr Brightside”, „Somebody Told Me”, „Human” şi „When You Were Young”. A lansat până în prezent cinci albume de studio, iar la şaselea, „Imploding the Mirage”, este programat să apară în luna august.