The Mono Jacks, OCS, The Kryptonite Sparks și Rockabella, în concert la Iulius Mall Iași

Cum ar fi să mergi, în doar două zile, la patru concerte? În această săptămână, fanii The Mono Jacks, Rockabella, OCS sau The Kryptonite Sparks se întâlnesc la Iulius Mall Iași. Vino să îți iei boost-ul de bună dispoziție de la trupele tale preferate și să simți vibe-ul de festival!

Patru dintre cele mai cunoscute trupe de rock din România ajung în această săptămână la Iulius Mall Iași. „Am venit cu ochii închiși/ Am ajuns aici” îți sună cunoscut, nu-i așa? Joi, 17 septembrie 2020, de la ora 18:30, The Mono Jacks va deschide seria concertelor Overground Days la Iași, care vor avea loc în parcarea Iulius Mall. Vino să cânți melodii precum „1.000 de da”, „Un sfert de secundă” sau „Tablou”! După ce The Mono Jacks vor lăsa ultimele acorduri să răsune, o altă trupă va urca pe scenă. Influențele art-rock, alternative și indie-pop se vor auzi imediat ce Rockabella își va face prezența.

Distracția continuă și vineri la Iulius Mall Iași, iar Omul cu șobolani (OCS) va avea grijă să fie „Cea mai frumoasă zi”. De la ora 18.30, lasă-te vrăjit de piesele tale favorite! După OCS, chitările sunt preluate de The Kryptonite Sparks, care te vor face să te simți ca la un concert a celor de la Arctic Monkey. Scenografia și imaginile care vor rula pe ecran completează melodiile trupei, creând un show inedit pe care nu trebuie să îl ratezi.

Da, știm! Două zile nu sunt suficiente. De aceea, serile rock nu se termină! Stay tuned și află ce artiști vor urca pe scena din Iulius Mall Iași săptămâna viitoare!

Intrarea la evenimente se face pe bază de bilet, care poate fi achiziționat per concert, prin intermediul iaBilet.ro, în limita locurilor disponibile. Overground Days la Iași este organizat de Overground Music și Showberry, împreună cu Iulius Mall Iași.

Ne întâlnim la cele mai tari concerte rock, în parcarea Iulius Mall Iași!