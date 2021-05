The New York Times scrie că Bill Gates a avut un comportament îndoielnic cu mult înaintea divorţului

Bill Gates a avut o reputaţie de comportament îndoilenic cu mult înainte de anunţul divorţului, scrie The New York Times, iar Melinda French Gates şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la relaţia soţului ei cu Jeffrey Epstein şi la acuzaţia de hărţuire sexuală adusă unui manager financiar de-ai lui. În plus, el a avut o aventură amoroasă şi cu o angajată.