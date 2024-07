Thomas Matthew Crooks, atacatorul lui Trump, era premiant și fără antecedente/VIDEO

FBI a declarat că investighează pentru a determina un motiv pentru atacul care s-a soldat cu moartea unui participant la miting şi rănirea gravă a altor doi spectatori. La rândul său, fostul preşedinte Donald Trump spune că a fost rănit de un glonţ la urechea dreaptă.

Registrele electorale de stat arată că Thomas Matthew Crooks se înregistrase ca republican. La viitoarele alegeri din 5 noiembrie ar fi fost prima dată când Crooks ar fi avut vârsta pentru a putea vota într-o cursă prezidenţială.

Însă când Crooks avea 17 ani, el a făcut o donaţie de 15 dolari către ActBlue, un comitet de acţiune politică (PAC) care strânge bani pentru politicienii democraţi şi de stânga, conform unui dosar din 2021 al Comisiei Electorale Federale.

Donaţia a fost destinată Progressive Turnout Project, un grup naţional care mobilizează democraţii să voteze. Grupurile nu au răspuns imediat la o solicitare de comentarii din partea Reuters.

Crooks locuia la aproximativ o oră distanţă de locul unde avea loc mitingul de campanie, în Butler. Tatăl lui Crooks, Matthew Crooks, în vârstă de 53 de ani, a declarat pentru CNN că încearcă să înţeleagă ce s-a întâmplat şi că vrea să vorbească cu forţele de ordine înainte de a vorbi despre fiul său.

Thomas Crooks a absolvit în 2022 liceul Bethel Park, potrivit Pittsburgh Tribune-Review. El a primit un „premiu de vedetă” de 500 de dolari din partea Iniţiativei Naţionale pentru Matematică şi Ştiinţă, potrivit ziarului.

O înregistrare video a ceremoniei de absolvire din 2022, publicată de The New York Times, îl arată pe Crooks primindu-şi diploma de liceu în aplauze. O înregistrare video de la acea ceremonie postată online îl arată pe Crooks ca un tânăr alb, cu ochelari, într-o robă neagră de absolvire şi pozând cu un oficial al şcolii. Reuters nu a putut verifica imediat autenticitatea videoclipului.

