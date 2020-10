Ţigan şi/sau rom? (I)

Una dintre dezbaterile cele mai aprinse din spaţiul public european este cea din jurul emancipării ţiganilor, adică a depăşirii statului lor de inferioritate socială, datorat sărăciei, analfabetismului şi unor comportamente sau mentalităţi considerate anacronice şi contrare normelor elementare de convieţuire socială. Aceste tare sunt larg răspândite în sânul acestei minorităţi etnice şi grevează asupra şanselor de recuperare şi integrare socială a membrilor ei răspândiţi, practic, în întreaga Europă, dar în special în ţara noastră. Legitimitatea demersurilor membrilor acestei minorităţi în direcţia emancipării lor sociale şi politice mi se pare totală şi indiscutabilă. Voi porni succinta mea analiză de la constatarea virulenţei uneia dintre prescripţiile a ceea ce numim „corectitudine politică” (political correctness). Este vorba de eforturile, în special mediatice, de a elimina din uz numele tradiţional al acestei minorităţi, cea de ţigan şi de a o înlocui cu denumirea rom. Din numeroasele momente ale dezbaterii publice în jurul acestei probleme, citez mai întâi petiţia, adresată de un grup de asociaţii ale romilor în urmă cu câţiva ani Academiei Române, cu cerinţa de a se reformula definiţiile din DEX, expurgându‑le de tot ceea ce poate părea jignitor şi discriminator la adresa respectivei minorităţi. Menţionez de asemenea un recent comunicat al Consiliului Central al asociaţiei „Deutsche Sinti & Roma”, unde se spune că denumirea tradiţională Zigeuner are un caracter rasist, jignitor şi discriminator, fiind o denumire străină, forjată ca un clişeu al majorităţii, pe care apartenenţii la cele două minorităţi ţigăneşti, sinti (din vestul Europei) şi roma (din estul Europei) nu o recunosc şi nu o folosesc niciodată în limba lor. Menţionez în context şi în treacăt că măsuri juridice sau administrative împotriva unor cuvinte sau expresii au fost întreprinse în epoca modernă doar în ţări aflate sub regimuri totalitare, precum Italia lui Musolini, Germania lui Hitler sau România lui Ceauşescu. Cei care am trăit în anii aceia ne amintim de imensul hohot de râs al societăţii la apariţia decretului prin care Ceauşescu interzicea folosirea apelativului „domn” în favoarea lui „tovarăş”. În afară de tovarăşii activişti, foarte puţini dintre români au pus în practică acest decret. „Bunul simţ” al limbii a fost mai puternic decât voinţa dictatorului. Oamenii ştiau, fără să le fi explicat cineva, că cuvintele reflectă gândurile adânci ale vorbitorului şi că ele sunt libere, cum spune un vechi cântec german: Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten?/ Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten./ Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger sie schießen/ Mit Pulver und Blei: Die Gedanken sind frei! - „Gândurile sunt libere, cine le poate ghici?/ Ele trec pe lângă noi ca umbrele nopţii./ Nimeni nu le poate cunoaşte, nici un vânător nu le poate împuşca/ Cu praf de puşcă şi plumb. Gândurile sunt libere!”

Pentru a înţelege mai bine fondul problemei, amintesc cititorilor că prezenţa în Europa a triburilor de ţigani sau romi nomazi este atestată în izvoarele istorice în primele decenii ale secolului al XIV‑lea. În esenţa ei (morfologie şi lexic de bază) limba lor este o limbă indo‑europeană, asemenea elinei, latinei, vechii germanice, vechii slave etc., dar înrudită mai îndeaproape cu unele limbi din India. Inexistenţa unei structuri politice centrale, modul de viaţă nomad, răspândirea lor în întreaga Europă, a făcut ca limba romani să fie total lipsită de unitate, şi să cunoască un mare număr de varietăţi locale. Nu există, de asemenea, o limbă literară standard. Din punctul de vedere al originii lor, este foarte probabil ca strămoşii ţiganilor să fi însoţit armatele mongole ale urmaşilor lui Gingis Han, care au invadat Europa în anul 1241.

Revenind acum la problema lingvistică, mai este necesar să mai ştim că studiul sistematic al numelor de ţări şi popoare este un domeniu de preocupări ştiinţifice relativ recent şi se numeşte etno‑horonimie. Există două clase mari de etnonime, şi anume exonimele (numele cu care un popor este denumit de celelalte popoare) şi endonimele (numele pe care comunităţile etnice le folosesc ele însele). De foarte multe ori, cele două denumiri, exonimul şi endonimul, nu coincid. Cazul cel mai cunoscut este al germanilor, care sunt denumiţi (la singular) allemand de către francezi, tedescho de către italieni, немец de către ruşi, german sau neamţ de către români etc., dar care îşi spun ei înşişi Deutsche.

Aceeaşi diferenţă istorică dintre exonim şi endonim o constatăm la ţigani/ romi. Exonimul tradiţional este prezent şi activ de sute de ani în cele mai multe dintre limbile europene: fr. tzigan (cu varianta gitan), span. gitano, ital. zingaro, portug. cigano, germ. şi oland. Zigeuner, polon. cygan, magh. cigány, rus. цыган, bulg. циган, polon. cygan, neogr. τσιάγγνος, turc. çigane etc. Sunând identic sau foarte asemănător, aceste forme derivă toate, se pare, din grecescul medieval ἀθίνγανοι (transliterat în textele latine medievale prin athinganoi). Această explicaţie etimologică este nesigură, termenul respectiv fiind folosit în textele bizantine cu sensul „care nu trebuie atinşi” şi cu referire la o sectă religioasă care vieţuia în Frigia prin secolul al IX‑lea d.Hr. În engleză (de unde a pătruns şi în alte limbi), circulă denumirea gypsy, corelată etimologic cu grecescul γύπτος, denumire medievală pentru ‘egiptean᾽, deoarece se credea că ţiganii ar fi venit din Egipt.

Este foarte adevărat că, în limba lor, ţiganii s‑au autodenumit prin endonimul rom (la plural roma), iar la feminin romni. Sensurile iniţiale ale acestor cuvinte sunt cele de ‘bărbat, soţ‘, respectiv ‘femeie, soţie᾽. Extrapolarea de la sensurile primare la cel etnonimic reprezintă în limba romani o lărgire a sensului. Potrivit DLR (dicţionarul academic) cele mai vechi atestări ale cuvântului rom, ca etnonim, în limba română sunt din secolul al XX‑lea. În schimb, ţigan apare din abundenţă nu doar în cele mai vechi texte scrise în limba română, din secolul al XVI‑lea, dar chiar în documentele slavone produse de cancelariile din Moldova şi Ţara Românească, încă din secolul al XIV‑lea, adică o dată cu apariţia triburilor de ţigani nomazi în ţările noastre. Poate nu este deloc întâmplător faptul că cel mai bogat „cuib etnonimic” din limba noastră este cel de la baza ţigan. Enumăr, pur şi simplu, în ordine alfabetică, după DLR, componentele acestei familii lexicale: ţigană, ţigancă, ţiganolog, ţiganologie, ţigănaş, ţigănatic, ţigănărit, ţigăncoasă, ţigăncuş, ţigăncuşă, ţigăncuţă, ţigăneală, ţigănel, ţigănesc, ţigăneşte, ţigănete, ţigănetic, a (se) ţigăni, ţigănică, ţigănie, ţigănime, ţigănism, ţigănit, ţigănoc, ţigănoi, ţigănos, ţigănuş, ţigănuşă, ţigănuţe. (Va urma)

Eugen Munteanu este profesor universitar doctor la Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi