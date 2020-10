Ţigan şi/sau rom? (II)

Ca să împiedic orice interpretare abuzivă a spuselor mele, îmi declar simpatia sinceră şi profundă pentru neamul ţigănesc. Chiar dacă nu au dat (încă) decât foarte puţini oameni de cultură sau învăţaţi cu recunoaştere mondială, amprenta lor asupra mentalului colectiv universal (inclusiv în artă şi literatură) este uriaşă şi de neşters. Cine n‑a vibrat la coarda viorii mânuite de un genial lăutar ţigan sau contemplând înfiorat o mlădioasă ţigăncuşă dansatoare, cu ochii ei mari şi umbroşi, acela ar trebui să se caute, căci are grave carenţe sufleteşti! De circa 700 de ani, viaţa lor, a ţiganilor, a fost strâns legată de viaţa noastră, a majoritarilor români. Inclusiv numărul mare al ţiganilor de la noi face din ţara noastră, România, o ţară mai specială. Nici nu mă bucur, nici nu regret acest fapt, doar îl constat. Despre unul dintre ei, Stănică, am scris cu nostalgie în această rubrică, în urmă cu vreo câteva luni (vezi ZDI din 13.06.2020 - https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/seimeni-x-stanica--255462.html). Şi ar mai fi ceva de spus. Pe lângă multele necazuri şi neplăceri pe care ni le produc, concetăţenii noştri ţigani au făcut totuşi un dar nepreţuit patriei comune: substanţă demografică.

Vom separa aşadar problema de politică identitară de cea lingvistică propriu‑zisă. Dacă aşa o vor, ţiganii pot pretinde să fie denumiţi oficial şi în spaţiul public romi. Nu există argument împotriva acestei cereri legitime. Zeci de exemple, mai vechi sau mai recente, îndreptăţesc această judecată de logică istorică. Negrii din SUA au dorit să fie denumiţi ofical afro‑americani şi au avut câştig de cauză. Noi înşine, românii de azi, am fost secole de‑a rândul identificaţi drept valahi (nume deloc jignitor, ba chiar onorabil, pentru cunoscători!), până pe la jumătatea secolului al XIX‑lea, când, printr‑un act de voinţă naţională aproape unanimă, tradus în măsuri politico‑diplomatice adecvate, am reuşit să convingem pe ceilalţi să ne numească aşa cum vrem noi, adică români (germ. Rumänen, franc. Roumains, engl. Romanian, rus. Румыни etc.). Nu am nici o îndoială că romii de pretutindeni vor reuşi curând să îşi impună definitiv denumirea etnică proprie (endonimul) pe care îl doresc, cel de rom.

Să nu se mai teamă unul dintre erudiţii mei cititori, romul nu se va confunda cu romeul, adică ‘romanul᾽ (grec. mediev. Ῥωμαῖος, la plural: Ῥωμαῖοi), etnonimul oficial pe care şi‑l asumaseră bizantinii de la Constantinopol, ca urmaşi legitimi ai romanilor de la... Roma (de unde, în Renaştere, tandrul nume al iubitului Julietei: „Romeo, o, Romeo, ... deny thy father and refuse thy name...”). De altfel, în treacăt fie spus, ca suprem argument pentru ironia şi capriciile istoriei, în primele 14-15 secole ale erei creştine, vechiul şi nobilul nume de eleni (gr. Ἓλληνες), purtat de Platon, Aristotel, Sofocle, Pericle sau Temistocle, devenise (inclusiv pentru părinţii greci ai Bisericii!), un nume de ocară, sinonim cu ‘păgâni᾽. Nu se va confunda rom nici cu romîn, chiar scris cu î în loc de â, după cum ortografia marele A. Philippide (1859‑1933), iniţiatorul studiilor lingvistice la Universitatea din Iaşi, sau după cum ne obligau, în primele decenii ale „dictaturii proletariatului”, autorităţile sovietice de ocupaţie şi lacheii lor din ţară.

Trecem acum, pe scurt, la cealaltă faţetă a problemei, cea lingvistică. Limba nu se supune ucazurilor, decretelor sau legilor, pentru simplul motiv că „nu noi suntem stăpânii limbii, ci limba este stăpâna noastră” (Eminescu, Heidegger). Cu alte cuvinte, deşi este creaţia generaţiilor care ne‑au precedat şi a fiecăruia dintre noi, limba nu este un simplu instrument cu care facem ce vrem noi, ci este o fiinţă care ne conţine pe toţi, scriitori geniali şi oratori lipsiţi de talent, analfabeţi şi intelectuali, proşti şi deştepţi, copii şi vârstnici, femei şi bărbaţi etc. Fiecare luăm din limba noastră cât ni se cuvine sau cât putem duce. Nu numai din imensa cantitate de texte literare, dar nici din uzul curent, nimeni nu va putea elimina cuvintele din lista pe care am dat‑o în partea I a acestui articol. Că femeii rome îi spunem în general ţigancă, sau, cum se mai spune prin Ardeal, ţigană, e totuna. Specialistul dedicat studiului sistematic nu va putea fi numit decât ţiganolog, iar disciplina lui altfel decât ţiganologie. Cuvintele gagiu şi barosan vor fi socotite întotdeauna ţigănisme, în nici un caz, cumva şi de tot râsul, romisme. De la nici un alt etnonim nu am obţinut, se pare, atâtea diminutive (ţigănaş, ţigăncuş, ţigănel, ţigănuş, ţigăncuşă, ţigănuşă, ţigăncuţă), ca să nu mai vorbim despre unele diminutive cu conotaţii ironice sau afective (ţigănică, ţigănete). La capitolul augmentative suntem mai săraci, nu‑i avem decât pe ţigănoi, ţigănoc şi ţigănoaie. Zicem despre cineva cu faţa mai arămie că este cam ţigănos sau ţigănatic la figură şi nu se supără nimeni, iar dacă aş fi femeie şi cineva mi‑ar zice că sunt ţigănoasă sau ţigăncoasă, aş lua asta drept un compliment, în sensul că aş fi plină de temperament. Moravurile ţigăneşti nu vor dispărea curând dintre noi, vom continua să ne purtăm ţigăneşte, iar ţigăneala politică va rămâne la noi, cred, eternă, ca şi ţigănia patentă a multora dintre autodesemnatele „persoane publice”. Nici totalitatea romilor sau colţul din sat unde ei locuiesc nu vor putea fi numite vreodată altfel decât ţigănime. La verbul a (se) ţigăni nu vom renunţa cu una cu două, date fiind comportamentul suburban, mârlănia şi manelizarea care ne împresoară. În fine, istoricii vor desemna în continuare prin termenul ţigănărit birul (impozitul) plătit odinioară de posesorii unor robi ţigani, iar simpaticile plăntuţe cu flori pestriţe vor fi numite mai departe, de cei care le (mai) cunosc, ţigănuţe.

Dar nemuritoarea Ţiganiadă a lui Ioan Budai‑Deleanu, capodoperă a literaturii noastre, în care marele scriitor ardelean ne atrage atenţia că „prin ţigani să mai înţăleg şi alţii”? Ce vom face cu ea? O vom scoate din biblioteci şi din manuale şcolare? Îi vom schimba titlul? Dacă ne vom supune corectitudinii politice şi vom „epura” dicţionarele, reformulând definiţiile, vom proceda întocmai precum predecesorii noştri, lexicografii din anii 1950-1960, constrânşi de partid să compună pasaje intens ideologizate precum, de exemplu s.v. capital: „(În societatea capitalistă) Raport social de producţie care se stabileşte între capitalişti, proprietari ai mijloacelor de producţie şi proletari, lipsiţi de mijloace de producţie şi de subsistenţă şi nevoiţi, pentru a-şi cîştiga existenţa, să-şi vîndă forţa de muncă, ca pe o marfă, celor care îi exploatează.” (Dicţionarul limbii române literare contemporane, 1955‑1957). Pentru infinita şi suculenta sferă a frazeologiei şi a paremiologiei legate de ţigani (a se îneca ca ţiganul la mal, a se îndesa ca ţiganul la praznic, ce ştie ţiganul ce e şofranul, când ajunge şef, ţiganul îl jupoaie mai întâi pe tat-su etc.) nu mai avem spaţiu tipografic. Rămâne pe altădată.

Concluzia este, sper, clară: să fie folosit rom în spaţiul public-oficial, dar ţigan nu are cum să dispară din utilizarea liberă a limbii române.

Eugen Munteanu este profesor universitar doctor la Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi