Țiganii din Ciurea își votează aleșii locali și reprezentanții în Parlamentul European

Și Berculică Stănescu, bulibașa, a transmis un mesaj referitor la ziua alegerilor.

,,Vedeți, stăm frumos la rând, se respectă rândul. Eu am vorbit cu ei și le-am spus să nu bea nimic, să meargă frumos la vot. Fiecare să voteze cu cine vrea. Nu contează cu cine. Eu am mers de dimineață și am votat, după ce am fost la biserică.