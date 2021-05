Tik Tok corner, întâlniri cu influenceri și workshop-uri, la Palas, în cadrul Romanian Creative Week

De pe 2 până pe 6 iunie, la Palas, dar și în alte locații din oraș, ieșenii se vor putea bucura de artă și creativitate sub toate formele ei, împreună cu artiști vizuali consacrați și influeceri care au cucerit mediul online. Cei mai creativi dintre ieșeni sunt așteptați și la Tik Tok corner din Grădina Palas, unde vor putea să creeze cele mai autentice videoclipuri.

Întâlnește influencerii momentului!

House of influencers, powered by Raiffeisen Bank este una dintre marile surprize pregătite de organizatori pentru cei care vor lua parte la festivalul creatorilor. Astfel, cei care vor fi prezenți la zilele RCW, primul mare eveniment cu public organizat în acest an în capitala Moldovei, îi vor putea întâlni pe: Alina Ceușan, Ana Morodan, Carmen Grebenișan, Codrina Apostol, Cristina Stănciulescu, Diana Cosmin, Ileana Badiu, Ioana Grama, Lorena, Mimimp, Noemi Meilman, Ovidiu Mureșanu.

Influencerii care și-au anunțat prezența la Iași vor putea fi întâlniți la Romanian Fashion Week, Architecture, Moldova Film Festival, Musicalling, VegFest, Visual Arts, House of influencers, Creative extra, festivaluri superbe dedicate creativității și artei, găzduite de Romanian Creative Week.

Pe lângă momentele inedite în care publicul îi va putea întâlni, la pas prin oraș, pe musafirii speciali ai House of influencers, invitații au dezvăluit și câteva lucruri de pe agenda lor pregătită pentru Iași. Astfel, pe 4 și 6 iunie, curtea interioară a Palatului Culturii va fi gazda House of influencers, powered by Raiffeisen Bank, un cadru perfect în care participanții la eveniment vor putea interacționa cu vedetele lor preferate.

Pasionații de comunicare și cei care vor să afle secretele creatorilor de content din online sunt așteptați, pe parcursul RCW, în colțul TikTok amplasat în Grădina Palas, pentru challenge-urile zilei și multă distracție.

New Media Alley, pe bulevard

În același timp, Romanian Creative Week aduce la Iași 11 artiști care vor oferi un superb show prin care își propun să descopere, alături de public, creativitatea în artă, în epoca digitală. glo™ provoking New Media Alley, parte a festivalului Visual Arts din cadrul RCW, se va desfășura în perioada 3 – 6 iunie 2021, pe Bulevardul Ștefan și Sfânt din Iași. Cei 11 invitați speciali la New Media Alley sunt artiștii vizuali Andrei Colzac, Daniel Mancaș, Mihai Marian Mina, Silviu Apostol, Ana Maria Busuioc, Petru Clopoțel, Florin Ghimiș, coregrafii Radu Alexandru și Alice Veliche, actrița - artist vizual Alexandra Diaconița, artistul grafician Andreea Joltvinschi. Curatorul proiectului New Media Alley este artistul vizual ieșean Andrei Cozlac, care a primit, în 2020, Premiul special pentru video mapping din partea UNITER.

Workshop cu 11 artiști

Îmbinând tradiția cu inovația, dar și curente precum modernismul și clasicismul, moda este o artă la fel de complexă precum pictura, literatura sau muzica. Sala Ravel de la Congress Hall Palas va găzdui, pe 5 iunie, workshop-ul „Inspirație și Creativitate prin inovație și performanță”, organizat de Freudenberg Performance Materials Apparel, furnizor global important de materiale textile tehnice inovatoare pentru o gamă largă de piețe și aplicații, precum îmbrăcăminte, automobile, materiale de construcții, asistență medicală, articole de încălțăminte.

„Va fi un workshop de prezentare a propriei colecții de haine, precum și de vizionare de materiale tehnice inovative și mockup-uri, pentru a inspira și stimula creativitatea celor implicați în industria de fashion”, transmite echipa Freudenberg Performance Materials Apparel. Workshopul va fi ținut pentru mai multe grupe a câte 25 de participanți, în intervalul orar 11.00 – 16.00. Cei interesați își pot confirma prezența la adresa de e-mail: mihaela.rosu@freudenberg-pm.com.

Mai mult decât expoziții de pictură și sculptură

Evenimentele dedicate artei continuă cu Visual Arts, care aduce expoziția de pictură și sculptură „With and without wings” la HumansAntiCafe. Pe 5 iunie, în intervalul orar 11.00 - 12.00, publicul va avea ocazia să se întâlnească cu cei cinci artiști, ale căror opere vor fi expuse: Felix Aftene, Vladlen Babcinețchi, Gabriel Caloian, Claudiu Ciobanu, Sorin Pătrășcanu.

Tot la Visual Arts va mai putea fi admirată Immersive, o expoziție de artă plastică propusă de MECENA.ART. Folosind lumini, sunet, scenografie, miros și efecte speciale, publicul va pătrunde direct în universul creativ al artiștilor, o experiență care îl va purta către o nouă lume imaginară. Evenimentul va însemna și o premieră pentru Iași: Sala Mașinilor a Palatului Culturii, spațiu care va găzdui expoziția, se va deschide pentru prima oară publicului.

Detaliile despre program, speakeri și alte evenimente pot fi consultate pe Romanian Creative Week.

Romanian Creative Week este organizat de Federaţia Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC) – singura federaţie patronală reprezentativă la nivel naţional ce activează în sectorul Industriilor Creative din România, în parteneriat cu Palas Iași. Înfiinţată la Iaşi, în 2011, FEIPC a organizat până în prezent peste 50 de acţiuni de promovare naţională şi internaţională a industriilor creative româneşti.