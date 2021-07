TikTok creste limita de timp impusa filmarilor. Ce durata vor avea de acum clipurile video

TikTok anunta ca a inceput sa ridice limita clipurilor care pot fi postate, de la 1 minut, la 3 minute. In urmatoarele saptamani, toti utilizatori retelei sociale vor putea publica clipuri de pana la 3 minute, scrie ziare.com.

Compania chineza spune ca este necesara cresterea limitei pentru a da mai multa libertate creatorilor de continut. O alta explicatie ar fi ca filmarile mai lungi implica si mai multe reclame.

Filmarile de pana la 3 minute au fost testate in cadrul platformei incepand cu luna decembrie. Acestea erau permise pentru un numar limitat de categorii, precum cea culinara, fiind vizibile, la fel, pentru un mic numar de utilizatori.

Nu se stie, deocamdata, in ce fel va fi modificat algoritmul de rankare, dupa cresterea limitei. Este posibil ca, datorita faptului ca ajuta la cresterea timpului petrecut in retea, clipurile mai lungi sa fie favorizate si sa ajunga mai vizibile in cadrul retelei.

TikTok are peste 1 miliard de utilizatori la nivel global, cei mai multi dintre acestia fiind tineri. Categoria de varsta dominanta este 15-25 de ani.