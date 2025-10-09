Times Higher Education 2026: Nicio universitate din Iași în primele 1.500! Doar două din România, în top 1000

Clasamentul Times Higher Education World University Rankings 2026, publicat joi, aduce vești îngrijorătoare pentru mediul universitar din Iași: nicio universitate ieșeană nu reușește să pătrundă în top 1.500 mondial. Trei universități din Iași – „Alexandru Ioan Cuza”, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” și Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” – apar doar în categoria 1501+, adică în afara primelor 1.500 de poziții.

În total, România are doar două universități în top 1.000: Academia de Studii Economice din București și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, ambele aflate în intervalul 801-1000, așa cum s-a întâmplat și în anii trecuți. Acestea rămân singurele instituții românești care păstrează o prezență în prima mie a clasamentului.

Pentru ediția din 2026, 30 de instituții de învățământ superior din România au transmis date către Times Higher Education, însă doar 22 au fost incluse în rankingul global, care analizează 2.191 de universități din 115 țări și teritorii.

Față de anul trecut, România pierde teren: doar 7 universități mai figurează în top 1.500, comparativ cu 10 în ediția anterioară. Pe lângă cele două din top 1.000, în intervalele 1001-1200 și 1201-1500 mai apar:

Universitatea din București și UMF Craiova (1001-1200)

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, UMF Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca și USAMV Cluj-Napoca (1201-1500)

Universitățile din Suceava, Brașov și Timișoara coboară în afara topului 1.500, la fel ca și instituțiile de învățământ superior din Iași, deja menționate.

Clasamentul universităților românești în THE World University Rankings 2026 (în cadrul aceluiași interval, instituțiile sunt listate alfabetic, dar am ales să urcăm cele trei universități din Iași primele în topul 1.500 plus)

801–1000: ASE București UMF Carol Davila București

1001–1200: Universitatea din București UMF Craiova

1201–1500: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca UMF Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca USAMV Cluj-Napoca

1501+: Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași Universitatea Tehnică „Ghe. Asachi” din Iași UMF „Grigore T. Popa” din Iași Universitatea Dunărea de Jos din Galați UMFST George Emil Palade din Târgu Mureș Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Universitatea Ovidius din Constanța Universitatea Politehnica București Universitatea Politehnica Timișoara Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Universitatea Transilvania din Brașov Universitatea din Craiova Universitatea din Oradea Universitatea de Vest din Timișoara



Opt universități românești care au transmis date nu au fost incluse în clasament.

Clasamentul THE analizează 18 indicatori de performanță, axați pe calitatea predării, cercetare, mediul academic și internaționalizarea instituțiilor.

Top 10 universități la nivel mondial:

University of Oxford (Marea Britanie) Massachusetts Institute of Technology (SUA) Princeton University (SUA) University of Cambridge (Marea Britanie) Harvard University (SUA) Stanford University (SUA) California Institute of Technology (SUA) Imperial College London (Marea Britanie) University of California – Berkeley (SUA) Yale University (SUA)

