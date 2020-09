Timiş: 31 de ani şi 4 luni de închisoare pentru un bărbat care a ucis doi soţi într-un parc

Tribunalul Timiş l-a condamnat pe Ionel Boldea la 31 de ani şi 4 luni de închisoare, pentru mai multe infracţiuni, printre care omor calificat, tentativă de omor, lovire şi alte violenţe, ultraj şi conducerea unui avutovehicul sub influenţa alcoolului sau a unor substanţe.

Ionel Boldea a primit 7 pedepse: 25 de ani pentru omor plus interzicerea dreptului de a comunica cu persoanele vătămate (fratele victimei şi fiica victimelor) şi de a se apropia de acestea la o distanţă mai mică de 100 de metri pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei; 10 ani şi 6 luni pentru tentativă de omor calificat; doi ani pentru lovire şi alte violenţe; un an şi 6 luni pentru lovire şi alte violenţe; doi ani şi 6 luni pentru ultraj; un an şi 6 luni pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a unor substanţe; un an pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a unor substanţe.

Tribunalul Timiş a contopit "cele şapte pedepse cu închisoare stabilite prin prezenta sentinţă şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 25 (douazecisicinci) de ani închisoare, la care adaugă un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse (19 ani), respectiv un spor de 6 (şase) ani şi 4 (patru) luni închisoare, rezultând 31 de ani şi 4 luni închisoare, în final inculpatul urmând a executa pedeapsa rezultantă de 30 (treizeci) de ani închisoare în regim de detenţie, ca urmare a aplicării dispoziţiilor art. 60 Cod penal privind maximul general al pedepsei închisorii”.

Decizia nu este una definitivă, ea putând fi atacată cu apel în termen de 10 zile.

În dimineaţa zilei de 3 iulie 2019, doi soţi făceau mişcare la aparatele de fitness montate într-un parc din Făget, când Ionel Boldea i-a atacat. Pe bărbat l-a ucis pe loc, iar pe femeie a abandonat-o într-o baltă de sânge, iar aceasta a decedat la spital, ulterior.

Bărbatul s-a urcat mai apoi pe o bicicletă şi a mers până în localitatea Temereşti, unde a încercat să pătrundă cu forţa într-un bar. Înainte de acest moment a atacat alţi oameni, aflaţi într-un tractor, apoi o bătrână ce i-a ieşit în cale şi pe care a lovit-o cu propriul baston.

Boldea a încercat să se refugieze într-o locuinţă din Temereşti unde i-a cerut gazdei să-l lase să folosească baia susţinând că a căzut cu bicicleta. S-a baricadat în baia locuinţei, unde poliţiştii l-au înconjurat. A încercat să scape, a fugit în curtea casei, unde s-a urcat în maşina proprietarului şi a demarat prin porţile închise, aceasta în timp ce poliţiştii trăgeau asupra lui focuri de armă. A reuşit să scape, a abandonat autoturismul într-un şanţ şi a fugit în pădurea din apropiere. Câteva ore mai târziu, noaptea, poliţiştii l-au capturat într-o altă maşină pe care o furase şi cu care se îndrepta spre satul natal Bichigi.

Ionel Boldea a fost atunci arestat preventiv, iar în decembrie 2019 el a fost trimis în judecată, la Tribunalul Timiş.