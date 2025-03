Timpul s-a oprit în mâinile lui nea Mihai. Povestea unuia dintre ultimii ceasornicari ai Iașului. „Am reparat 80.000 de ceasuri”

Mihai State a învățat de la cei mai buni ceasornicari ieșeni și a transformat pasiunea într-o afacere profitabilă. Deși repararea ceasurilor este o meserie pe cale de dispariție, el se grăbește să o numească una „căutată” și este încrezător că ceasurile clasice vor da mereu ora exactă în acest domeniu.

Într-un atelier unde timpul stă în loc, un bărbat de 71 de ani pare a ține Iașul în mișcare. El este Mihai State și lucrează în centrul orașului, pe bulevardul Ștefan cel Mare. A învățat să repare ceasuri când era adolescent și frecventa Școala Profesională UCECOM Arad. Primii bani din ceasornicărie i-a câștigat lucrând chiar în atelierul în care l-am găsit zilele trecute.

Au trecut 55 de ani de atunci. În 1970, își amintește Mihai, a deschis ușa acestui atelier, la vremea aceea puțin mai spațios, cu mai multe mese de lucru și cu mai mulți meșteri ceasornicari. Astăzi, mai lucrează doar Mihai la sediu, înconjurat de o mulțime de ceasuri care ticăie în voie, indiferent că atârnă de pereți sau că stau rezemate în vitrine. Dar nici biroul său nu arată altfel.

Astăzi, bărbatul repară în jur de patru sau cinci ceasuri pe zi, deși în unele zile poate avea și mai multe comenzi.

Când am ajuns la el la sediu, ne-a avertizat din capul locului că nu prea are mult timp la dispoziție. Ne povestește cum a început totul, dar aproape niciodată nu își ridică ochii dintr-un ceas, pe care îl muta dintr-o mână în alta și îl lustruia de zor.

„Din ’70 mă ocup cu ceasornicăria. E o pasiune, plus că am făcut și școala la Arad, la Fabrica de ceasuri. În 1972 am ieșit salariat și de atunci am cinci ani și ceva de pensie. Da, este o afacere profitabilă dacă te ții de ea, îți place și ești serios. E o meserie căutată, din punctul meu de vedere”, ne spune Mihai State, ceasornicarul din Iași.